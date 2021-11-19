19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
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⚡ Анатомия "Вагнергейта" Черноморец - Динамо: онлайн Черноморец - Динамо: онлайн 💸 Тысяча Зеленского 💡 Большое обновление сетей

Черноморец

19:30

Динамо

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток
СЕГОДНЯ Новости спорта ЧУ по футболу

Черноморец – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
19 ноября, 11:05
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В эти выходные будут сыграны последние матчи первого круга УПЛ. Следите за мультимедийной трансляцией поединка между одесситами и киевлянами

После паузы на поединки квалификации ЧМ-2022 возобновляется украинская Премьер-лига. Откроется 15-й тур УПЛ встречей в Киеве, где Черноморец принимает Динамо. По согласованию сторон поединок перенесли из Одессы в столицу.

Черноморец – Динамо
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Матч Черноморец – Динамо пройдет 19 ноября и начнется в 19:30. Мы проведем онлайн-трансляцию с видеоповторами голов.

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Турнирные расклады

Динамовцы в прошлом туре потеряли лидерство в Премьер-лиге. Подопечные Луческу проиграли Ворскле и пропустили вперед Шахтер.

Одесситы пока думают о сохранении прописки. Клуб занимает 12-е место.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
14
11
2
1
38
8
30
35
Забитые 38
Пропущеные 8
Разница 30
Результаты последних матчей: В В В В Н
2
Динамо Динамо Дин
14
11
2
1
35
7
28
35
Забитые 35
Пропущеные 7
Разница 28
Результаты последних матчей: П В В В Н
3
Заря Заря Зар
14
9
2
3
33
16
17
29
Забитые 33
Пропущеные 16
Разница 17
Результаты последних матчей: В В В П В
4
Ворскла Ворскла Вор
14
8
4
2
23
11
12
28
Забитые 23
Пропущеные 11
Разница 12
Результаты последних матчей: В Н П В В
5
Днепр-1 Днепр-1 Дне
14
9
1
4
21
14
7
28
Забитые 21
Пропущеные 14
Разница 7
Результаты последних матчей: В В П В В
6
Александрия Александрия Але
14
6
5
3
14
10
4
23
Забитые 14
Пропущеные 10
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н Н П Н
7
Десна Десна Дес
14
6
3
5
17
21
-4
21
Забитые 17
Пропущеные 21
Разница -4
Результаты последних матчей: В П Н Н П
8
Верес Верес Вер
14
5
4
5
12
15
-3
19
Забитые 12
Пропущеные 15
Разница -3
Результаты последних матчей: П Н В В Н
9
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
14
6
1
7
16
22
-6
19
Забитые 16
Пропущеные 22
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В В В
10
Рух Рух Рух
13
3
4
6
13
18
-5
13
Забитые 13
Пропущеные 18
Разница -5
Результаты последних матчей: П Н Н В П
11
Колос Колос Кол
13
3
2
8
8
21
-13
11
Забитые 8
Пропущеные 21
Разница -13
Результаты последних матчей: П П П П В
12
Черноморец Черноморец Чер
14
2
5
7
16
29
-13
11
Забитые 16
Пропущеные 29
Разница -13
Результаты последних матчей: В Н Н П П
13
Львов Львов Льв
14
2
4
8
9
22
-13
10
Забитые 9
Пропущеные 22
Разница -13
Результаты последних матчей: П В Н П П
14
Ингулец Ингулец Инг
13
2
3
8
9
23
-14
9
Забитые 9
Пропущеные 23
Разница -14
Результаты последних матчей: П Н П П Н
15
Минай Минай Мин
13
1
5
7
8
20
-12
8
Забитые 8
Пропущеные 20
Разница -12
Результаты последних матчей: П П Н Н П
16
Мариуполь Мариуполь Мар
14
2
1
11
17
32
-15
7
Забитые 17
Пропущеные 32
Разница -15
Результаты последних матчей: В П П П П

История противостояния

Первый официальный матч между этими командами был сыгран 10 июля 1938 года в чемпионате СССР – 1:1.

Всего в разных турнирах команды провели 107 матчей: 19 побед Черноморца, 66 раз побеждало Динамо и 22 ничьи.

В чемпионатах Украины статистика такая: 5 побед Черноморца, 8 ничьих, 35 побед Динамо.

Котировки

В букмекерских конторах фавориты встречи номинальные гости. Коэффициент на победу Динамо – 1.13, на победу Черноморца – 20.00, на ничью – 8.80.

Вероятность исхода: успех Черноморца – 5%, ничья – 11%, победа Динамо – 84%.

Где смотреть

Поединок Черноморец – Динамо в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1".

Черноморец – Динамо
смотрите на olltv
Смотреть

Кстати, вход на матч для детей до 14 лет – бесплатный.

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1.14

Х

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Команда
И
Г
О
1
Шахтер
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Заря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Днепр-1
14
21:14
28
6
Александрия
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Черноморец
14
16:29
11
13
Львов
14
9:22
10
14
Ингулец
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Мариуполь
14
17:32
7
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