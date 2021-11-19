Черноморец – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

В эти выходные будут сыграны последние матчи первого круга УПЛ. Следите за мультимедийной трансляцией поединка между одесситами и киевлянами

После паузы на поединки квалификации ЧМ-2022 возобновляется украинская Премьер-лига. Откроется 15-й тур УПЛ встречей в Киеве, где Черноморец принимает Динамо. По согласованию сторон поединок перенесли из Одессы в столицу.

Матч Черноморец – Динамо пройдет 19 ноября и начнется в 19:30. Мы проведем онлайн-трансляцию с видеоповторами голов.

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Турнирные расклады

Динамовцы в прошлом туре потеряли лидерство в Премьер-лиге. Подопечные Луческу проиграли Ворскле и пропустили вперед Шахтер.

Одесситы пока думают о сохранении прописки. Клуб занимает 12-е место.

Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Шахтер Шах 14 11 2 1 38 8 30 35 Забитые 38 Пропущеные 8 Разница 30 Результаты последних матчей: В В В В Н 2 Динамо Дин 14 11 2 1 35 7 28 35 Забитые 35 Пропущеные 7 Разница 28 Результаты последних матчей: П В В В Н 3 Заря Зар 14 9 2 3 33 16 17 29 Забитые 33 Пропущеные 16 Разница 17 Результаты последних матчей: В В В П В 4 Ворскла Вор 14 8 4 2 23 11 12 28 Забитые 23 Пропущеные 11 Разница 12 Результаты последних матчей: В Н П В В 5 Днепр-1 Дне 14 9 1 4 21 14 7 28 Забитые 21 Пропущеные 14 Разница 7 Результаты последних матчей: В В П В В 6 Александрия Але 14 6 5 3 14 10 4 23 Забитые 14 Пропущеные 10 Разница 4 Результаты последних матчей: В Н Н П Н 7 Десна Дес 14 6 3 5 17 21 -4 21 Забитые 17 Пропущеные 21 Разница -4 Результаты последних матчей: В П Н Н П 8 Верес Вер 14 5 4 5 12 15 -3 19 Забитые 12 Пропущеные 15 Разница -3 Результаты последних матчей: П Н В В Н 9 Металлист 1925 Мет 14 6 1 7 16 22 -6 19 Забитые 16 Пропущеные 22 Разница -6 Результаты последних матчей: П П В В В 10 Рух Рух 13 3 4 6 13 18 -5 13 Забитые 13 Пропущеные 18 Разница -5 Результаты последних матчей: П Н Н В П 11 Колос Кол 13 3 2 8 8 21 -13 11 Забитые 8 Пропущеные 21 Разница -13 Результаты последних матчей: П П П П В 12 Черноморец Чер 14 2 5 7 16 29 -13 11 Забитые 16 Пропущеные 29 Разница -13 Результаты последних матчей: В Н Н П П 13 Львов Льв 14 2 4 8 9 22 -13 10 Забитые 9 Пропущеные 22 Разница -13 Результаты последних матчей: П В Н П П 14 Ингулец Инг 13 2 3 8 9 23 -14 9 Забитые 9 Пропущеные 23 Разница -14 Результаты последних матчей: П Н П П Н 15 Минай Мин 13 1 5 7 8 20 -12 8 Забитые 8 Пропущеные 20 Разница -12 Результаты последних матчей: П П Н Н П 16 Мариуполь Мар 14 2 1 11 17 32 -15 7 Забитые 17 Пропущеные 32 Разница -15 Результаты последних матчей: В П П П П

История противостояния

Первый официальный матч между этими командами был сыгран 10 июля 1938 года в чемпионате СССР – 1:1.

Всего в разных турнирах команды провели 107 матчей: 19 побед Черноморца, 66 раз побеждало Динамо и 22 ничьи.

В чемпионатах Украины статистика такая: 5 побед Черноморца, 8 ничьих, 35 побед Динамо.

Котировки

В букмекерских конторах фавориты встречи номинальные гости. Коэффициент на победу Динамо – 1.13, на победу Черноморца – 20.00, на ничью – 8.80.

Вероятность исхода: успех Черноморца – 5%, ничья – 11%, победа Динамо – 84%.

Где смотреть

Поединок Черноморец – Динамо в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1".

Кстати, вход на матч для детей до 14 лет – бесплатный.