Настоящий бриллиант! Игрок Шахтера попал в ТОП-5 дриблеров мира

Еженедельник CIES Football Observatory представил список самых успешных дриблеров выступающих в 33 лигах мира, согласно данным InStat.
Читайте также: Шахтер попал в ТОП-10 самых стабильных команд Европы
В рейтинг были включены только игроки, совершившие не менее 40 попыток ведения в текущем сезоне (или в 2021 году для бразильской Серии А). Футболисты ранжированы в списке согласно индексу обводок, то есть количеству успешных действий за 100 минут игры.
Далее по теме
Манор Соломон занял 5-е место в списке лучших, имея индекс обводок 8.09 и общий процент успешности обводок в 80,6%.
Интересно, что в список попали еще два представителя чемпионата Украины. Атакующий вингер Черноморца Георгий Цитаишвили занял 36-е место рейтинга, а еще один "горняк" Тете расположился на 41-м месте.
Свои показатели футбольные "технари" могут улучшить уже в ближайшем туре УПЛ, который стартует 19 ноября.
Ранее мы сообщали, что согласно рейтинга центра CIES Академия Шахтера заняла второе место в Европе, уступая лишь футбольной школе Аякса.
Читайте также: