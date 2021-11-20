Шахтар – Рух: де і у скільки дивитись матч УПЛ

Список трансляцій поєдинку 15-го туру чемпіонату України з футболу, який відбудеться у суботу в Києві

У "гірників" не має бути проблем / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні Шахтар та Рух зіграють свій останній матч першого кола української Прем'єр-ліги. Команди зустрінуться у столиці на НСК "Олімпійський".

Коли початок

Матч Шахтар (Донецьк) – Рух (Львів) розпочнеться о 17:00.

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Де дивитись

Мультимедійна онлайн-трансляція матчу Шахтар – Рух йде на нашому сайті.

У прямому ефірі поєдинок УПЛ можна переглянути на телеканалі "Футбол 2".

Крім того, зустріч транслюється на платформі Oll.tv .

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Турнірна таблиця

Донецький клуб вийде на перше місце, якщо виграє з різницею щонайменше у три м'ячі. Львів'янам потрібно набирати очки, щоб якнайдалі відійти від зони вильоту.

Більше Позиція Команда І В Н П Заб. Пр. Різн. О Результати останніх матчів 1 Динамо Дин 15 12 2 1 41 8 33 38 Забиті 41 Пропущені 8 Різниця 33 Результати останніх матчів: В П В В В 2 Шахтар Шах 14 11 2 1 38 8 30 35 Забиті 38 Пропущені 8 Різниця 30 Результати останніх матчів: В В В В Н 3 Зоря Зор 14 9 2 3 33 16 17 29 Забиті 33 Пропущені 16 Різниця 17 Результати останніх матчів: В В В П В 4 Ворскла Вор 14 8 4 2 23 11 12 28 Забиті 23 Пропущені 11 Різниця 12 Результати останніх матчів: В Н П В В 5 Дніпро-1 Дні 14 9 1 4 21 14 7 28 Забиті 21 Пропущені 14 Різниця 7 Результати останніх матчів: В В П В В 6 Олександрія Оле 14 6 5 3 14 10 4 23 Забиті 14 Пропущені 10 Різниця 4 Результати останніх матчів: В Н Н П Н 7 Десна Дес 14 6 3 5 17 21 -4 21 Забиті 17 Пропущені 21 Різниця -4 Результати останніх матчів: В П Н Н П 8 Верес Вер 14 5 4 5 12 15 -3 19 Забиті 12 Пропущені 15 Різниця -3 Результати останніх матчів: П Н В В Н 9 Металіст 1925 Мет 14 6 1 7 16 22 -6 19 Забиті 16 Пропущені 22 Різниця -6 Результати останніх матчів: П П В В В 10 Рух Рух 13 3 4 6 13 18 -5 13 Забиті 13 Пропущені 18 Різниця -5 Результати останніх матчів: П Н Н В П 11 Колос Кол 13 3 2 8 8 21 -13 11 Забиті 8 Пропущені 21 Різниця -13 Результати останніх матчів: П П П П В 12 Чорноморець Чор 15 2 5 8 17 35 -18 11 Забиті 17 Пропущені 35 Різниця -18 Результати останніх матчів: П В Н Н П 13 Львів Льв 14 2 4 8 9 22 -13 10 Забиті 9 Пропущені 22 Різниця -13 Результати останніх матчів: П В Н П П 14 Інгулець Інг 13 2 3 8 9 23 -14 9 Забиті 9 Пропущені 23 Різниця -14 Результати останніх матчів: П Н П П Н 15 Минай Мин 13 1 5 7 8 20 -12 8 Забиті 8 Пропущені 20 Різниця -12 Результати останніх матчів: П П Н Н П 16 Маріуполь Мар 14 2 1 11 17 32 -15 7 Забиті 17 Пропущені 32 Різниця -15 Результати останніх матчів: В П П П П

Букмекери

Підопічні Роберто Де Дзербі легко виграють матч. Так вважають аналітики букмекерських контор. Імовірність перемоги "гірників" – 83%!

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Коефіцієнт на перемогу Шахтаря – 1.11, на перемогу Руху – 28.00, на нічию – 8.70.