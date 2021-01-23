"Шахтер" пропустил два гола за три минуты, но не уступил чемпиону Болгарии

Сегодня донецкий "Шахтер" провел второй спарринг на тренировочном сборе в Турции. Соперником "горняков" стал чемпион Болгарии – "Лудогорец". И после 90 с хвостиком минут борьбы на футбольном поле команды заключили мир – 2:2. Напомним, что позавчера "Шахтер" в матче с "Лехом" спасся голом с пенальти в добавленное время.

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"Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Дончане открыли счет уже на 4-й минуте встречи усилиями Манора Соломона. Спустя десять минут после начала второго тайма Евгений Коноплянка удвоил преимущество "горняков". Однако через три минуты болгарский клуб сумел отыграть один мяч, а потом и сравнять счет. "Лудогорец" забил два гола подопечным Луиша Каштру за три минуты.

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Отметим, что эта встреча стала для команд третьей в истории. Матч 2018-го года также завершился ничьей 2:2. В 2019-м же году "горняки" обыграли "Лудогорец" – 3:0.

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Ранее на сборах в Турции коллектив литовского тренера Валдаса Дамбраускаса обыграл сербский клуб "Бачка-Топола" – 2:1. А после встречи с "Шахтером" болгары планируют сразиться и с киевским "Динамо", ведь в Турции они пробудут до 5 февраля.

Ранее Каштру сделал заявление о дальнейшей работе в "Шахтере".

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