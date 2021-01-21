Українська
$ 28,2
34,15

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Шахтер" спасся голом с пенальти в первом контрольном матче в Турции

21 января, 17:58

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Подопечные Луиша Каштру сыграли вничью с польским "Лехом" из Познани

Сегодня донецкий "Шахтер" провел первый спарринг на тренировочном сборе в Турции. Товарищеский матч чемпионов Украины со серебряным призером польской Экстракласы, "Лехом" из Познани", оказался драматичным.

Реклама

На днях Каштру сделал заявление о дальнейшей работе в "Шахтере". Стартовый состав от португальского тренера на встречу оказался довольно экспериментальным.

Соперник оказал серьезное сопротивление и в первом тайме не раз мог огорчить "горняков". Но все решилось после перерыва. Украинская команда полностью сменила состав и вскоре пропустила хорошо организованную атаку на 58-й минуте, которую завершил Мархвиньски. Как ни старались парни Луиша Каштру, но забить очень долго не могли. Лишь в добавленное время рефери заметил, как поляк в штрафной площади толкнул Фернандо после прострела Соломона, и назначил 11-метровый. Пенальти реализовал Виктор Коваленко – 1:1.

В тренде
Техническое поражение Украине: команду Шевченко могут помиловать 16 февраля
Реклама

Далее у "Шахтера" на первом сборе в Турции запланированы спарринги с болгарским "Лудогорцем" (23 января), словенским "Марибором" (25-го) и словацким "Слованом" из Братиславы (26-го).

Накануне самый дорогой защитник "Шахтера" получил травму.

Вспомним, как "Шахтер" громил "Минай" в чемпионате Украины:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Турция футбол товарищеский матч Шахтер Донецк спарринг Лех Познань
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборной
Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборнойФутбол
Качка из
Качка из "Динамо" сняли с игры из-за мышцФутбол
Прикрыла цветами голое тело: девушка игрока
Прикрыла цветами голое тело: девушка игрока "Шахтера" сексуально провела его на сборыФутбол
Футболист
Футболист "Динамо" получил чувственное поздравление от блондинкиФутбол
"Шахтер" – "Лех": где смотреть первый матч "горняков" в новом годуФутбол
ТОП-10 скандалов Милевского после
ТОП-10 скандалов Милевского после "Динамо": секс с Канделаки, пьяные ДТП и Ferrari в хламФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять