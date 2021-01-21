"Шахтер" спасся голом с пенальти в первом контрольном матче в Турции

Сегодня донецкий "Шахтер" провел первый спарринг на тренировочном сборе в Турции. Товарищеский матч чемпионов Украины со серебряным призером польской Экстракласы, "Лехом" из Познани", оказался драматичным.

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На днях Каштру сделал заявление о дальнейшей работе в "Шахтере". Стартовый состав от португальского тренера на встречу оказался довольно экспериментальным.

Соперник оказал серьезное сопротивление и в первом тайме не раз мог огорчить "горняков". Но все решилось после перерыва. Украинская команда полностью сменила состав и вскоре пропустила хорошо организованную атаку на 58-й минуте, которую завершил Мархвиньски. Как ни старались парни Луиша Каштру, но забить очень долго не могли. Лишь в добавленное время рефери заметил, как поляк в штрафной площади толкнул Фернандо после прострела Соломона, и назначил 11-метровый. Пенальти реализовал Виктор Коваленко – 1:1.

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Далее у "Шахтера" на первом сборе в Турции запланированы спарринги с болгарским "Лудогорцем" (23 января), словенским "Марибором" (25-го) и словацким "Слованом" из Братиславы (26-го).

Накануне самый дорогой защитник "Шахтера" получил травму.

Вспомним, как "Шахтер" громил "Минай" в чемпионате Украины:

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