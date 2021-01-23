"Шахтар" пропустив два голи за три хвилини, але не поступився чемпіону Болгарії

Сьогодні донецький "Шахтар" провів другий спаринг на тренувальному зборі в Туреччині. Суперником "гірників" став чемпіон Болгарії – "Лудогорець". І після 90 з хвостиком хвилин боротьби на футбольному полі команди уклали мир – 2:2. Нагадаємо, що позавчора "Шахтар" в матчі з "Лехом" врятувався голом з пенальті в компенсований час.
Донеччани відкрили рахунок вже на 4-й хвилині зустрічі зусиллями Манора Соломона. Через десять хвилин після початку другого тайму Євген Коноплянка подвоїв перевагу "гірників". Однак через три хвилини болгарський клуб зумів відіграти один м'яч, а потім і зрівняти рахунок. "Лудогорець" забив два голи підопічним Луїша Каштру за три хвилини.
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Відзначимо, що ця зустріч стала для команд третьої в історії. Матч 2018-го року також завершився нічиєю 2:2. У 2019 році "гірники" обіграли "Лудогорець" – 3:0.
Раніше на зборах в Туреччині колектив литовського тренера Валдаса Дамбраускаса обіграв сербський клуб "Бачка-Топола" – 2:1. А після зустрічі з "Шахтарем" болгари планують поборотися і з київським "Динамо", адже в Туреччині вони пробудуть до 5 лютого.
Раніше Каштру зробив заяву про подальшу роботу в "Шахтарі".
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