"Шахтер" – "Мариуполь": где и когда смотреть единственный матч УПЛ в пятницу

В пятницу открывается 8-й тур чемпионата Украины. Сегодня состоится только один матч. На нашем сайте стартовала онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Мариуполь".
Естественно, что однозначным фаворитом является донецкая команда. Впрочем, букмекеры ожидают в матче "всего" 2-3 гола. Наверняка Луиш Каштру будет экспериментировать с составом, ведь уже во вторник "горняки" сразятся в Лиге чемпионов с "Боруссией" из Менхенгладбаха. Плюсом для "Шахтера" является то, что украинцы примут немцев на том же "Олимпийском".
На нашем телевидении встречу представителей Донбасса покажет телеканал "Футбол 1". Прямая трансляция матча стартует в 18:55, а перед ним, в 18:30, начнется программа "Тур ONLINE". Также эксперты проведут анализ и после финального свистка. В интернете игру можно посмотреть на платформе OLL.TV.
Читайте расписание, прогнозы и результаты 8-го тура чемпионата Украины.
Пока что "Шахтер" находится на третьем месте таблицы, отставая от "Динамо" на четыре очка. "Ворскла" – вторая, "Мариуполь" – шестой. Парни Остапа Маркевича набрали в семи турах 9 очков и забили 6 мячей.
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