Українська
$ 28,44
33,3

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Шахтер" – "Мариуполь": где и когда смотреть единственный матч УПЛ в пятницу

30 октября, 15:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Дерби Донецкой области пройдет на киевском НСК "Олимпийский" вечером

В пятницу открывается 8-й тур чемпионата Украины. Сегодня состоится только один матч. На нашем сайте стартовала онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Мариуполь".

Реклама

Естественно, что однозначным фаворитом является донецкая команда. Впрочем, букмекеры ожидают в матче "всего" 2-3 гола. Наверняка Луиш Каштру будет экспериментировать с составом, ведь уже во вторник "горняки" сразятся в Лиге чемпионов с "Боруссией" из Менхенгладбаха. Плюсом для "Шахтера" является то, что украинцы примут немцев на том же "Олимпийском".

На нашем телевидении встречу представителей Донбасса покажет телеканал "Футбол 1". Прямая трансляция матча стартует в 18:55, а перед ним, в 18:30, начнется программа "Тур ONLINE". Также эксперты проведут анализ и после финального свистка. В интернете игру можно посмотреть на платформе OLL.TV.

Читайте расписание, прогнозы и результаты 8-го тура чемпионата Украины.

В тренде
Все результаты 7-го тура чемпионата Украины

Пока что "Шахтер" находится на третьем месте таблицы, отставая от "Динамо" на четыре очка. "Ворскла" – вторая, "Мариуполь" – шестой. Парни Остапа Маркевича набрали в семи турах 9 очков и забили 6 мячей.

Реклама

Смотрите также лучшие моменты матча "Шахтер" – "Интер":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол чемпионат Украины Шахтер Донецк ФК Мариуполь где смотреть УПЛ
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новичок
Новичок "Динамо" выбыл на полгодаЧУ по футболу
После матча
После матча "Динамо" – "Александрия" Шаран был в шоке от действий судьиЧУ по футболу
"Динамо" – "Александрия": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Бывший тренер
Бывший тренер "Динамо" может возглавить ФК "Львов"ЧУ по футболу
Почему Луческу собирался уйти из
Почему Луческу собирался уйти из "Динамо" после назначения: откровения тренераЧУ по футболу
Скидки от Андры: что за девушка на фото с новичком
Скидки от Андры: что за девушка на фото с новичком "Динамо", чья ошибка стоила победы над РебровымФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять