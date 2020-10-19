Пятов вернулся после коронавируса и ищет утюг: жена улетела и некому гладить форму

Голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов несколько дней назад окончательно поборол коронавирус и сдал негативный тест. А сегодня вратарь после медосмотра вернулся к тренировкам. Фоловеры Пятова были очень рады, но не могли не заметить мятый свитер. На что футболист ответил, что жена улетела отдыхать и этим некому заняться.

"Счастлив вернуться! Впереди важные матчи! P.S. Жена улетела и некому погладить форму. Как пишут блогеры: "порекомендуйте в комментариях паровой утюг", — написал Пятов на своей страничке в Instagram.

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Напомним, что игроки "Шахтера" Андрей Пятов и Тарас Степаненко несколько недель назад заразились коронавирусом и не смогли сыграть за сборную Украины в октябре.

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Теперь Пятов сможет сыграть за донецкую команду в первом туре Лиги чемпионов против "Реала". С чемпионом Испании "Шахтер" встретится 21 октября в Мадриде.

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Также ранее Пятов ответил на вопрос, не боится ли он проиграть Бущану место в сборной. И, похоже, отдавать киперу "Динамо" статус первого номера "сине-желтых" вратарь "Шахтера" не намерен.

Смотрите сейв Пятова в поединке Лиги наций Испания – Украина

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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