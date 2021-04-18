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Прикрыла себя только бантиком: знойная девушка футболиста Шахтера отмечает день рождения

18 апреля, 14:04

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Модель Даша Савина, невеста Валерия Бондаря, на свое 20-летие порадовала поклонников сообщением, что ее фото в этом году будут очень жаркими

В субботу Шахтер проиграл Динамо в чемпионате Украины. Защитник "горняков" Валерий Бондарь отыграл весь матч. Но сегодня ему уже стоит переключиться, ведь его невеста празднует юбилей. Модели Даше Савиной 18 апреля исполняется 20 лет.

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Недавно Даша Савина показалась в мини-платье и чулках. Сегодня огненная красотка просто завалила свою страничку в Instagram десятками фотографий и поздравлений, которые она получила. Не забыла девушка и сама себя поздравить кадрами в стиле ню, прикрыв свое тело только легким платьицем в форме бантика.

Савина поведала, что будет продолжать радовать фоловеров жаркими фото и дальше.

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Пока что сексуальная модель наслаждается огромным вниманием к себе и тем, как изменилась ее жизнь в последнее время:

"Я любима! По-настоящему счастлива как девушка! Мой мужчина меня уважает, любит, ценит, балует, радует и каждый день достает мне звезды с неба! Я успешна! У меня есть любимая работа! Я интересна обществу! Моя аудитория очень большая и разнонациональная.

Обо мне говорят, мне подражают даже те, кто был в медийной теме еще тогда, когда я лишь под стол ходила, меня обсуждают, а значит, я впереди! За последние полгода я сделала невозможное, перевернула свою жизнь на 360 градусов... но это только начало. Меня не остановить!"

Конечно же, Валерий подготовил любимой кучу подарков и яркое поздравление, о чем отчитался в соцсетях.

А некоторые острословы пишут в комментариях: "Вернись к Супряге, чемпионство уже у Динамо". Напомним, ранее она встречалась с форвардом "бело-голубых".

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Ранее невеста игрока Шахтера попросила выбрать между ней и другой красоткой.

Вспомним, как Валерий Бондарь забивал в ворота Ворсклы:

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фото футбол день рождения модель Валерий Бондарь Даша Савина
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