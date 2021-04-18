Прикрила себе тільки бантиком: спекотна дівчина футболіста Шахтаря відзначає день народження

Модель Даша Савіна, наречена Валерія Бондаря, на своє 20-річчя порадувала шанувальників повідомленням, що її фото в цьому році будуть дуже спекотними

В суботу Шахтар програв Динамо в чемпіонаті України. Захисник "гірників" Валерій Бондар відіграв увесь матч. Але сьогодні йому вже варто переключитися, адже його наречена святкує ювілей. Моделі Даші Савіній 18 квітня виповнюється 20 років.

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Нещодавно Даша Савіна з'явилася в міні-сукні й панчохах. Сьогодні вогненна красуня просто завалила свою сторінку в Instagram десятками фотографій і поздоровлень, які вона отримала. Не забула дівчина і сама себе привітати кадрами в стилі ню, прикривши своє тіло тільки легкою сукнею у формі бантика.

Савіна розповіла, що продовжуватиме радувати фоловерів жаркими фото і далі.

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Поки що сексуальна модель насолоджується величезною увагою до себе і тим, як змінилося її життя останнім часом:

"Я кохана! По-справжньому щаслива як дівчина! Мій чоловік мене поважає, любить, цінує, балує, радує і щодня дістає мені зірки з неба! Я успішна! У мене є улюблена робота! Я цікава суспільству! Моя аудиторія дуже велика і різнонаціональна. Про мене говорять, мене наслідують навіть ті, хто був у медійній темі ще тоді, коли я лише під стіл ходила, мене обговорюють, а значить, я попереду! За останні пів року я зробила неможливе, перевернула своє життя на 360 градусів... але це тільки початок. Мене не зупинити!"

Звичайно ж, Валерій підготував коханій купу подарунків і яскраве привітання, про що відзвітував у соцмережах.

А деякі дотепники пишуть у коментарях: "Повернися до Супряги, чемпіонство вже у Динамо". Нагадаємо, до цього вона зустрічалася з форвардом "біло-блакитних".

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Раніше наречена гравця Шахтаря попросила вибрати між нею та іншею красунею.

Згадаймо, як Валерій Бондар забивав у ворота Ворскли:

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