После тренировок с Усиком на скандального Селезнева нашелся претендент

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев попал в сферу интересов ФК Львов и намерен продолжить карьеру только в чемпионате Украины

Селезнев и Усик вместе тренировались / Фото: Instagram

Сегодня снова появилась на слуху фамилия футболиста Евгения Селезнева, отчисленного зимой из Колоса. 35-летний уроженец Макеевки может-таки вновь появиться в отечественной Премьер-лиге. Ранее мы писали, что Селезнев останется в Украине до рекорда.

Один из лучших бомбардиров нашего футбола ведет переговоры с ФК Львов, сообщили на YouTube-канале "Та То Таке":

"Сейчас Селезнев рассматривает только один вариант – это продолжать карьеру в УПЛ. Человек хочет войти в историю. Клубом, который интересуется Евгением больше всех, является Львов. И вроде бы это даже желание главного тренера команды Анатолия Бессмертного. Хотя подхватить его могли бы и команды, вышедшие в элиту из Первой лиги".

Сейчас неординарный футболист находится в отпуске. Но еще неделю назад он тренировался в зале с боксером Александром Усиком в Киеве.

Узнайте список всех команд УПЛ сезона 2021/2022. Напомним, в следующем чемпионате выступят 16 коллективов. На данный момент у Сели 116 голов в чемпионатах страны, а у рекордсмена Максима Шацких – 124.

Последним появлением Евгения в соцсетях была фотография за столом.

Читайте о том, как разбили мечту Селезнева сыграть в Лиге чемпионов.

Вспомним, как Селезнев играл за Колос в еврокубках: