Селезнев останется в Украине до рекорда: контракт с Вересом и уменьшение зарплаты

Украинский нападающий Колоса провел переговоры с главным тренером ровенской команды Юрием Виртом и может получить контракт на полгода, если команда поднимется в УПЛ

Евгений Селезнев / Фото: Instagram

Украинский нападающий Евгений Селезнев, которого отчислили из Колоса после сборов в Турции, действительно провел переговоры с Юрием Виртом о переходе в Верес. Хотя главный тренер ровенского клуба, также игравший в Шахтере, и отрицает это. Ранее обвиненный в пьянстве Селезнев и тренер Колоса поговорили, но Евгения в команду не вернут.

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Тем временем нападающий и тренер Вереса обсудили возможный переход Евгения в случае выхода Вереса в украинскую Премьер-Лигу – сообщает ТаТоТаке. Однако, кто является инициатором этого разговора – не уточняется. Скорее всего, клуб из Ровно, который лидирует в Первой лиге, предложит 35-летнему украинцу контракт на полгода.

Евгений Селезнев / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

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Селезнев даже согласен пойти на солидные уступки по зарплате и получать меньше, чем в Колосе. У форварда также было предложение из Казахстана, но он отказал, поскольку хочет стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины. Поэтому ждет предложения из клубов УПЛ.

Чтобы выйти на чистое первое место в списке главных голеадоров украинского первенства, 35-летнему Селезневу надо забить в УПЛ еще 8 голов.

Ранее президент Колоса рассказал правду о скандале с Селезневым и отметил, что официальную зарплату клуб ему платит.

Тренировка Селезнева в фитнес-клубе

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