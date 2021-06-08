Після тренувань з Усиком на скандального Селезньова знайшовся претендент

Колишній нападник збірної України Євген Селезньов потрапив в сферу інтересів ФК Львів і має намір продовжити кар'єру тільки в чемпіонаті України

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Сьогодні знову з'явилося на слуху прізвище футболіста Євгена Селезньова, який був відрахований взимку з Колоса. 35-річний уродженець Макіївки може-таки знову з'явитися у вітчизняній Прем'єр-лізі. Раніше ми писали, що Селезньов залишиться в Україні до рекорду.

Один із найкращих бомбардирів нашого футболу веде переговори з ФК Львів, повідомили на YouTube-каналі "Та То Таке":

"Зараз Селезньов розглядає тільки один варіант – це продовжувати кар'єру в УПЛ. Людина хоче увійти в історію. Клубом, який цікавиться Євгеном більше всіх, є Львів. І начебто це навіть бажання головного тренера команди Анатолія Безсмертного. Хоча підхопити його могли б і команди, що вийшли в еліту з Першої ліги".

Зараз неординарний футболіст перебуває у відпустці. Але ще тиждень тому він тренувався в залі з боксером Олександром Усиком у Києві.

Дізнайтеся список всіх команд УПЛ сезону 2021/2022. Нагадаємо, в наступному чемпіонаті виступлять 16 колективів. На цей момент у Селі 116 голів у чемпіонатах країни, а у рекордсмена Максима Шацьких – 124.

Останньою появою Євгена в соцмережах була фотографія за столом.

Читайте про те, як розбили мрію Селезньова зіграти в Лізі чемпіонів.

Згадаймо, як Селезньов грав за Колос в єврокубках: