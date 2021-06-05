Харьков вернулся в Премьер-лигу спустя пять лет! Список всех команд УПЛ нового сезона

Вслед за ровенским Вересом и одесским Черноморцем в высший дивизион украинского футбола поднялся и харьковский Металлист 1925, разгромивший на выезде Кремень

Металлист 1925 вышел в УПЛ / Фото: Металлист 1925

Спустя пять лет Харьков будет представлен своим клубом в высшем дивизионе украинского футбола. В субботу, 5 июня, Металлист-1925 в матче предпоследнего тура Первой лиги в Кременчуге разгромил Кремень со счетом 4:0 и обеспечил себе финиш в ТОП-3, а с ним и путевку в Премьер-лигу Украины.

Это стало возможным еще и благодаря тому, что конкурент Металлиста-1925, Николаев, в параллельном матче уступил Полесью – 0:1.

Напомним, представителя Харькова не было в элитном дивизионе с тех пор, как летом 2016-го распался Металлист. Позже в городе-миллионнике возникли два клуба – Металлист 1925 и Металл, который по итогам нынешнего сезона завоевал право подняться со Второй в Первую лигу.

Напомним, ранее в УПЛ из Первой лиги вышли Верес (Ровно) и Черноморец (Одесса).

Таким образом, если у какого-либо из клубов не возникнет проблем с аттестацией, в УПЛ-2021/22 выступят: Динамо, Шахтер, Заря, Колос, Ворскла, Десна, Днепр-1, Львов, Александрия, Рух, Мариуполь, Ингулец, Олимпик, Верес, Черноморец и Металлист-1925. Всего – 16 клубов.