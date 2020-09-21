Перед уходом из "Динамо" Кравец вступил в перепалку с Луческу – СМИ

Румынский тренер высказал свое мнение об игре нападающего, а тот "огрызнулся"

Главным событием понедельника в украинском футболе стал довольно неожиданный уход форварда Артема Кравца из киевского "Динамо". Сообщается, что воспитанник клуба покинет столицу, чтобы иметь больше практики с надеждой пробиться в состав сборной Украины на Евро-2020. А вот для Мирчи Луческу на тренировках он стал разочарованием.

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Днем появилась информация сайта sport.ua, согласно которой после матча "Динамо" – "Львов" у Кравца и Луческу произошел небольшой конфликт. Тренер высказал игроку свое недовольство, Кравец – ответил, что не понравилось румынскому специалисту. В итоге, после разговора Луческу с Игорем Суркисом приняли решение разорвать двухлетний контракт с Артемом. Также источник сообщил, что Кравец был худшим на тренировках "Динамо", к тому же его приход не был согласован с Луческу. В стане "бело-голубых" 31-летний футболист пробыл всего месяц.

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Сегодня же СМИ назвали будущий клуб Артема Кравца. Фаворитом в споре за игрока называют турецкий "Коньяспор". Вспомним, как Артем забивал в чемпионате Турции:

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Все подробности в спецтеме Кравец покинул "Динамо"

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