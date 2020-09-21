"Динамо" лишилось двух нападающих. Кто будет забивать голы в команде Луческу

Сегодня киевское "Динамо" рассталось с нападающим Артемом Кравцом, а еще один форвард Фран Соль в ближайшее время должен отправиться в аренду в испанскую "Жирону". Казалось бы, позиция нападающего до недавнего времени была одной из самых укомплектованных в "Динамо" (по количеству, а не качеству), а сейчас форварды резко оказались в дефиците.

Реклама

Как подтверждение, в состав делегации киевлян на матч Лиги чемпионов против "Гента" были включены только два нападающих – Владислав Супряга и Жерсон Родригес.

Давайте разберемся, на кого может рассчитывать Мирча Луческу в текущем сезоне и кому по силам стать основным забивалой киевлян

Владислав Супряга

Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

В межсезонье Супряга вернулся в "Динамо" после годичной аренды в "Днепр-1", в составе которого он стал третьим бомбардиром прошлого сезона Премьер-лиги (15 мячей). Мирча Луческу очень рассчитывает на 20-летнего нападающего и регулярно выпускает его на поле, а тот понемногу начинает оправдывать доверие тренера и уже забил два гола в чемпионате Украины. Неудивительно, что за Супрягой охотятся скауты зарубежных клубов, активнее всего – "Болоньи".

В текущем сезоне: 5 матчей, 2 гола

Жерсон Родригес

Жерсон Родригес / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Скандальный люксембуржец преобразился после прихода в команду румынского тренера и начинает отрабатывать авансы, которые ему выдавали еще год назад. Болельщики столичного клуба даже признали Родригеса лучшим игроком августа. Но здесь есть один нюанс – Жерсон все же игрок фланга атаки, в прошлом сезоне мы видели, к чему приводят попытки перевести его в центр.

В текущем сезоне: 4 матча, 2 гола

Артем Беседин

Артем Беседин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо" В тренде Все результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболу

Реклама

Основной нападающий "Динамо" последних сезонов отбывает дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов и вернется на поле не ранее декабря, поэтому помочь своей команде он сможет уже после зимней паузы.

Назарий Русин

Назарий Русин / Фото: Футбол 24

Из-за коронавируса Назарий пропустил начало подготовки к сезону и его старт, но уже давно переболел, а своего шанса так и не получил. Ходили слухи, что Луческу намерен попробовать Русина на другой позиции в атаке. Сам Назарий отказался от аренды в зарубежный клуб ради игры в "Динамо". Тем не менее, пока своего шанса в первой команде он не получил.

Беньямин Вербич

Беньямин Вербич / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сербский вингер – главная палочка-выручалочка тренеров "Динамо". Еще при Хацкевиче он успешно закрывал позицию в центре нападения, продолжил это делать и под руководством Михайличенко. На острие атаки уже опробовал его и Луческу, но словенец, только недавно восстановившийся после травмы, еще не набрал необходимых кондиций, поэтому на поле смотрится блекло. К тому же он как-то признавался, что комфортнее себя чувствует на фланге, но готов играть на позиции центрфорварда, если этого потребует тренер.

В текущем сезоне: 3 матча, 0 голов

Все подробности в спецтеме Кравец покинул "Динамо"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама