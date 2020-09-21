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"Динамо" улетело на матч Лиги чемпионов только с двумя нападающими

21 сентября, 15:25

Александр Трикиша Александр Трикиша

Артем Кравец уже покинул команду, а Фран Соль "на чемоданах"

Делегация киевского "Динамо" отправилась в Бельгию на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Гента", сообщается на официальном сайте "бело-синих". Главный тренер команды Мирча Луческу взял на ответственный поединок 23 игроков.

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В заявку на матч Лиги чемпионов были включены только два нападающих – это Владислав Супряга и Жерсон Родоригес, который больше играет на фланге. Напомним, что накануне команду покинул Артем Кравец, он разорвал контракт с клубом по обоюдному согласию сторон спустя месяц после прихода.

А еще один нападающий Фран Соль в ближайшее время уйдет в аренду в "Жирону". Возможно, по этой причине испанец не полетел с командой в Бельгию.

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет;

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Защитники: Вивчаренко, Забарный, Кендзера, Миколенко, Сирота, Шабанов;

Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вантух, Вербич, де Пена, Караваев, Леднев, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев;

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Нападающие: Родригес, Супряга.

Вылет запланирован на 16:30, в воздухе самолет с динамовской делегацией проведет чуть менее трех часов. По прилету в аэропорт Остенде динамовцы преодолеют 60 км на автобусе, после чего разместятся в гостинице в Генте и будут отдыхать после дороги. Во вторник, 22 сентября, в рамках регламентных предматчевых мероприятий главный тренер "бело-синих" и один из игроков ответят на вопросы представителей СМИ на пресс-конференции, а затем футболисты опробуют газон стадиона "Гент".

Напомним, что матч "Гент" – "Динамо" состоится в среду, 23 сентября, начало – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн матча "Гент" – "Динамо" будет доступен на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

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Игорь Суркис – о работе Мирчи Луческу и подготовке к матчу с "Гентом":

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Динамо Киев Гент Бельгия

Источник: Сегодня|Спорт

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