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Отобрали очки у "Динамо" и грозят "Шахтеру": "Будем отдаваться полностью"

13 марта, 13:47

Елена Павлова Елена Павлова

Нападающий "Десны" рассказал про желание обыграть одну из лучших команд Украины и Европы

Нападающий "Десны" Филипп Будковский поделился ожиданиями от матча с донецким "Шахтером" в 18 туре чемпионата Украины. Поединок состоится в Киеве 14 марта на НСК "Олимпийский".

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Форвард черниговской команды отметил, что всегда приятно после побед готовиться к следующим играм. А у "Десны" сейчас неплохая серия – ничья с "Динамо" и выигрыш у "Ингульца" и "Руха". "И в каждом матче мы выходим добывать положительный результат", – отмечает Будковский.

Филипп Будковский

Филипп Будковский / Фото: ФК "Десна" Чернигов

"Конечно, и с "Шахтером" хочется взять очки. Сейчас всем командам в верхней части турнирной таблице нельзя терять очки. Но я не могу сказать, что матч против "Шахтера" для нас решающий, потому что впереди много матчей и борьба будет в каждом поединке. Для нас важна каждая игра, мы будем выходить и отдаваться полностью, чтобы брать очки. "Шахтер" – одна из лучших команд Украины и Европы, конечно хочется их обыграть. Будем настраиваться, выходить на поле и там уже все будет зависеть от нас", – цитирует футболиста Террикон

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Напомним, что накануне "Шахтер" проиграл "Роме" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (0:3).

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