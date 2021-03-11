Українська
$ 27,7
32,93
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Рома" – "Шахтер": видео обзор матча Лиги Европы

11 марта, 22:40

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Команды встретились в 1/8 финала

В Риме проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы. "Рома" принимает "Шахтер". Римлян тренирует бывший наставник "горняков" Паулу Фонсека, а в группе атаки Генрих Мхитарян, не мало забивавший за донецкий клуб. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Рома" – "Шахтер". А здесь будем выкладывать видео голов и опасных моментов встречи.

Реклама

Смотрите также стрим матча "Рома" – "Шахтер"

"РОМА" – "ШАХТЕР" – 1:0

23 минута. 1:0. Пеллегрини убежал от защитников и Трубина и поразил пустые ворота

Реклама

27 минута. Шикарный момент Мораеса

30 минута. Трубин ошибся и отдал мяч Мхитаряну, который не попал в пустые ворота

В тренде
Стрим матча "Рома" – "Шахтер". Обсуждаем матч вместе

Обзор первого тайма

Реклама

47 минута. Опасный удар Тете

Ответный матч через неделю пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".

Напомним, что сегодня в Лиге Европы киевское "Динамо" уступило "Вильярреалу".

Реклама

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига Европы Шахтер Донецк Рома Италия
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Атлетико" – "Реал": онлайн мадридского дерби в чемпионате ИспанииФутбол
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)Футбол
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефона
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефонаДругие
Ослепительные ножки на киевском балконе!
Ослепительные ножки на киевском балконе! "Теплая" фотосессия невесты игрока "Шахтера"Футбол
Вот как появляются дети! Дебютный TikTok жены футболиста Степаненко
Вот как появляются дети! Дебютный TikTok жены футболиста СтепаненкоФутбол
Боди, под которым видно все! Эротическое фото жены футболиста – звезды
Боди, под которым видно все! Эротическое фото жены футболиста – звезды "Холостяка"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять