"Рома" – "Шахтер": видео обзор матча Лиги Европы

В Риме проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы. "Рома" принимает "Шахтер". Римлян тренирует бывший наставник "горняков" Паулу Фонсека, а в группе атаки Генрих Мхитарян, не мало забивавший за донецкий клуб. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Рома" – "Шахтер". А здесь будем выкладывать видео голов и опасных моментов встречи.

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Смотрите также стрим матча "Рома" – "Шахтер"

"РОМА" – "ШАХТЕР" – 1:0

23 минута. 1:0. Пеллегрини убежал от защитников и Трубина и поразил пустые ворота

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27 минута. Шикарный момент Мораеса

30 минута. Трубин ошибся и отдал мяч Мхитаряну, который не попал в пустые ворота

Обзор первого тайма

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47 минута. Опасный удар Тете

Ответный матч через неделю пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".

Напомним, что сегодня в Лиге Европы киевское "Динамо" уступило "Вильярреалу".

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