Відібрали очки у "Динамо" і загрожують "Шахтарю": "Будемо віддаватися повністю"

Нападник "Десни" Філіп Будківський поділився очікуваннями від матчу з донецьким "Шахтарем" у 18 турі чемпіонату України. Поєдинок відбудеться в Києві 14 березня на НСК "Олімпійський".

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Форвард чернігівської команди зазначив, що завжди приємно після перемог готуватися до наступних ігор. А у "Десни" зараз непогана серія – нічия з "Динамо" і виграш у "Інгульця" і "Руху". "І в кожному матчі ми виходимо добувати позитивний результат", – зазначає Будківський.

Пилип Будківський / Фото: ФК "Десна" Чернігів

"Звичайно, і з "Шахтарем" хочеться взяти очки. Зараз всім командам у верхній частині турнірної таблиці не можна втрачати очки. Але я не можу сказати, що матч проти "Шахтаря" для нас вирішальний, бо попереду багато матчів і боротьба буде в кожному поєдинку. Для нас важлива кожна гра, ми будемо виходити і віддаватися повністю, щоб брати очки. "Шахтар" – одна з кращих команд України і Європи, звичайно хочеться їх обіграти. Будемо налаштовуватися, виходити на поле і там вже все буде залежати від нас", – цитує футболіста Террикон