Мариуполь – Динамо: когда и где смотреть матч УПЛ

30 октября в Мариуполе сыграют лучшая и худшая команды Премьер-лиги. Список трансляций матча Мариуполь – Динамо

Динамо уже обыгрывало Мариуполь на этой неделе / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня начинается 13-й тур украинской Премьер-лиги. В Мариуполе последняя команда УПЛ сыграет с первой.

Когда начало. Матч чемпионата Украины на стадионе имени Владимира Бойко начнется в 14:00.

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Где смотреть. Онлайн-трансляция матча Мариуполь – Динамо идет на нашем сайте. Также поединок можно будет посмотреть в прямой трансляции на телеканале Футбол 2.

Кто фаворит. В букмекерских конторах коэффициент на победу Динамо – 1.18, на ничью – 7.1, на победу Мариуполя – 13.5.

Вероятность исхода встречи такая: победа Мариуполя – 7%, ничья – 13%, победа Динамо – 80%.

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Напомним, что в среду команды сыграли в 1/8 финала Кубка Украины. Динамо выиграло – 2:1. За киевлян голы забили Вербич и Шабанов, а в мариупольцев отличился Очеретько.