Мариуполь – Динамо: онлайн матча Кубка Украины

Стадия 1/8 финала Кубка Украины состоит из одного матча. Смотрите битву за четвертьфинал на нашем сайте
В среду, 27 октября, на стадионе имени Владимира Бойко пройдет матч 1/8 финала Кубка Украины. Местный Мариуполь принимает киевское Динамо.
Игра начнется в 17:00. Мы проведем мультимедийную онлайн-трансляцию поединка Мариуполь – Динамо.
Путь в 1/8 финала
Согласно регламента, Динамо в розыгрыше Кубка Украины стартует со стадии 1/8 финала. То есть, это будет первый матч киевлян на турнире.
Мариуполь сыграл уже один поединок. В 1/16 финала в серии пенальти была побеждена Волынь – 0:0 (6:5).
История противостояния
Интересно, что за всю историю турнира Мариуполь и Динамо пересекались всего дважды. Впервые это произошло в далеком сезоне-1997/1998, а второй раз в сезоне-2002/2003. Тогда победитель определялся по сумме двух встреч.
Кубок Украины-1997/1998, 1/8 финала
Динамо – Мариуполь – 3:0
Голы: Ребров (16, пен.), Шевченко (68), Косовський (86)
Мариуполь – Динамо – 0:1
Гол: Ребров (73)
Кубок Украины-2002/2003, 1/4 финала
Мариуполь – Динамо – 0:8
Голы: Саблич (5), Белькевич (17), Нанни (26), Шацких (37), Гусев (42), Гіоане (52, 78), Ринкон (58)
Динамо – Мариуполь – 1:0
Гол: Онищенко (88)
Кто фаворит
В букмекерских конторах гости фавориты встречи. Котировки на основное время: победа Динамо – 1.25, ничья – 5.70, Мариуполь – 10.00. Коэффициент на проход: Динамо – 1.10, Мариуполь – 6.10.
Где смотреть
Матч Мариуполь – Динамо будет показан сразу на двух телеканалах – Футбол 2 и Футбол 3.
Как дела в УПЛ
В чемпионате Украины команды занимают диаметрально противоположные места. Динамо – лидер, Мариуполь – аутсайдер.
1
12
10
2
0
31
3
28
32
Забитые
31
Пропущеные
3
Разница
28
Результаты последних матчей:
В
В
Н
В
В
2
12
9
2
1
31
6
25
29
Забитые
31
Пропущеные
6
Разница
25
Результаты последних матчей:
В
В
Н
В
В
3
12
7
3
2
21
10
11
24
Забитые
21
Пропущеные
10
Разница
11
Результаты последних матчей:
П
В
В
В
В
4
12
7
2
3
24
15
9
23
Забитые
24
Пропущеные
15
Разница
9
Результаты последних матчей:
В
П
В
В
В
5
12
7
1
4
16
14
2
22
Забитые
16
Пропущеные
14
Разница
2
Результаты последних матчей:
П
В
В
П
В
6
12
5
4
3
12
10
2
19
Забитые
12
Пропущеные
10
Разница
2
Результаты последних матчей:
Н
П
Н
В
П
7
12
6
1
5
15
14
1
19
Забитые
15
Пропущеные
14
Разница
1
Результаты последних матчей:
В
В
В
В
Н
8
12
5
3
4
12
12
0
18
Забитые
12
Пропущеные
12
Разница
0
Результаты последних матчей:
В
В
Н
П
П
9
12
5
3
4
14
17
-3
18
Забитые
14
Пропущеные
17
Разница
-3
Результаты последних матчей:
Н
Н
П
П
В
10
11
3
3
5
10
14
-4
12
Забитые
10
Пропущеные
14
Разница
-4
Результаты последних матчей:
Н
В
П
П
Н
11
11
3
2
6
7
17
-10
11
Забитые
7
Пропущеные
17
Разница
-10
Результаты последних матчей:
П
П
В
П
В
12
11
1
5
5
8
14
-6
8
Забитые
8
Пропущеные
14
Разница
-6
Результаты последних матчей:
Н
Н
П
П
П
13
11
2
2
7
9
22
-13
8
Забитые
9
Пропущеные
22
Разница
-13
Результаты последних матчей:
П
П
Н
П
П
14
12
1
4
7
8
20
-12
7
Забитые
8
Пропущеные
20
Разница
-12
Результаты последних матчей:
Н
П
П
В
Н
15
12
1
4
7
12
26
-14
7
Забитые
12
Пропущеные
26
Разница
-14
Результаты последних матчей:
Н
П
П
Н
П
16
12
1
1
10
13
29
-16
4
Забитые
13
Пропущеные
29
Разница
-16
Результаты последних матчей:
П
П
П
П
П