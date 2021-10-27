Мариуполь – Динамо: онлайн матча Кубка Украины

Стадия 1/8 финала Кубка Украины состоит из одного матча. Смотрите битву за четвертьфинал на нашем сайте

В среду, 27 октября, на стадионе имени Владимира Бойко пройдет матч 1/8 финала Кубка Украины. Местный Мариуполь принимает киевское Динамо.

Игра начнется в 17:00. Мы проведем мультимедийную онлайн-трансляцию поединка Мариуполь – Динамо.

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Путь в 1/8 финала

Согласно регламента, Динамо в розыгрыше Кубка Украины стартует со стадии 1/8 финала. То есть, это будет первый матч киевлян на турнире.

Мариуполь сыграл уже один поединок. В 1/16 финала в серии пенальти была побеждена Волынь – 0:0 (6:5).

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История противостояния

Интересно, что за всю историю турнира Мариуполь и Динамо пересекались всего дважды. Впервые это произошло в далеком сезоне-1997/1998, а второй раз в сезоне-2002/2003. Тогда победитель определялся по сумме двух встреч.

Кубок Украины-1997/1998, 1/8 финала

Динамо – Мариуполь – 3:0

Голы: Ребров (16, пен.), Шевченко (68), Косовський (86)

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Мариуполь – Динамо – 0:1

Гол: Ребров (73)

Кубок Украины-2002/2003, 1/4 финала

Мариуполь – Динамо – 0:8

Голы: Саблич (5), Белькевич (17), Нанни (26), Шацких (37), Гусев (42), Гіоане (52, 78), Ринкон (58)

Динамо – Мариуполь – 1:0

Гол: Онищенко (88)

Кто фаворит

В букмекерских конторах гости фавориты встречи. Котировки на основное время: победа Динамо – 1.25, ничья – 5.70, Мариуполь – 10.00. Коэффициент на проход: Динамо – 1.10, Мариуполь – 6.10.

Где смотреть

Матч Мариуполь – Динамо будет показан сразу на двух телеканалах – Футбол 2 и Футбол 3.

Как дела в УПЛ

В чемпионате Украины команды занимают диаметрально противоположные места. Динамо – лидер, Мариуполь – аутсайдер.