Динамо и Шахтер вступают в борьбу за Кубок Украины: трансляции, прогнозы и результаты матчей

На стадии 1/8 финала Кубка борьбу за почетный трофей начинают пять представителей Украины в еврокубках

Кубок Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 26 октября, матчем Металлист 1925 – Александрия стартует 1/8 финала Кубка Украины. Восемь поединков пройдут с 26 по 28 октября.

На этой стадии сыграют 13 команд Премьер-лиги Украины, 2 представителя Первой лиги и один Второй лиги. Матч ЛНЗ – Днепр-1 состоится позже из-за вспышки коронавируса в черкасской команде.

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28 октября

19:30. Металлист 1925 – Александрия

ТВ: Футбол 2

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Букмекеры: 3.10 – 3.40 – 2.23

27 октября

14:00. Верес – Ворскла

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ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 3.40 – 3.40 – 2.10

17:00. Мариуполь – Динамо

ТВ: Футбол 3

Букмекеры: 11.50 – 6.40 – 1.21

19:30. Черноморец – Шахтер

ТВ: Футбол 2

Букмекеры: 9.40 – 5.80 – 1.27

28 октября

14:00. Альянс – Львов

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 2.33 – 3.40 – 2.90

17:00. Рух – Заря

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 3.85 – 3.45 – 1.91

19:30. Металлист – Колос

ТВ: Футбол 3

Букмекеры: 1.80 – 3.55 – 4.30

ЛНЗ – Днепр-1 (перенесен)

Смотрите, как сыграли команды в 1/16 Кубка Украины 2021/22.