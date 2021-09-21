Клуби Премьер-лиги вступают в борьбу за Кубок Украины: прямые трансляции матчей, прогнозы и результаты

21-23 сентября состоятся матчи четвертого этапа (1/16 финала) розыгрыша Кубка Украины по футболу сезона-2021/2022. На этой стадии в борьбу за престижный трофей включаются 11 команд элитного дивизиона чемпионата Украины. Еще 8 команд представят Первую лигу и 3 команды Вторую лигу.
Матчи Кубка Украины будут транслировать каналы Футбол 1/2/3, а также их можно будет посмотреть на YouTube.
21 сентября
17:00. Николаев (Николаев) – Рух (Львов)
Котировки на проход: 3.70 – 1.27
Где смотреть: YouTube ПЕРША ЛІГА
19:00. Металлист (Харков) – Десна (Чернигов)
Котировки на проход: 1.72 – 2.13
Где смотреть: Футбол 3, платформа OLL.TV
22 сентября
13:00. Таврия (Симферополь) – Александрия (Александрия)
Котировки на проход: 5.30 – 1.12
Где смотреть: YouTube ПЕРША ЛІГА
15:00. ЛНЗ (Черкассы) – Ингулец (Петрово)
Котировки на проход: 33.80 – 1.21
Где смотреть: YouTube ПЕРША ЛІГА
17:00. ВПК-Агро (Вишневое) – Днепр-1 (Днепр)
Котировки на проход: 6.40 – 1.08
Где смотреть: YouTube ПЕРША ЛІГА
17:00. Волынь (Луцк) – Мариуполь (Мариуполь)
Котировки на проход: 3.15 – 1.30
Где смотреть: YouTube ПЕРША ЛІГА
19:00. Оболонь (Киев) – Верес (Ровно)
Котировки на проход: 2.11 – 1.64
Где смотреть: Футбол 2, платформа OLL.TV
23 сентября
Эпицентр (Дунаевцы) – Металлист 1925 (Харьков)
Котировки на проход: 3.00 – 1.33
Где смотреть: YouTube ПЕРША ЛІГА
Горняк-Спорт (Горишние Плавни) – Львов (Львов)
Котировки на проход: 3.45 – 1.26
Где смотреть: YouTube ПЕРША ЛІГА
Прикарпатье (Ивано-Франковск) – Черноморец (Одесса)
Котировки на проход: 2.59 – 1.43
Где смотреть: YouTube ПЕРША ЛІГА
Альянс (Липовая Долина) – Минай (Минай)
Котировки на проход: 1.60 – 2.17
Где смотреть: Футбол 1, платформа OLL.TV