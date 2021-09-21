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26 сентября 17:00
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26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
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Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Клуби Премьер-лиги вступают в борьбу за Кубок Украины: прямые трансляции матчей, прогнозы и результаты

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
21 сентября, 10:47
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22 команды поборются за выход в 1/8 финала Кубка Украины. Теперь борьба только обострится – в турнир вступают команды Премьер-лиги
21 - 23 сентября пройдут матчи 1/16 Кубка Украины
21 - 23 сентября пройдут матчи 1/16 Кубка Украины / Фото: УАФ

21-23 сентября состоятся матчи четвертого этапа (1/16 финала) розыгрыша Кубка Украины по футболу сезона-2021/2022. На этой стадии в борьбу за престижный трофей включаются 11 команд элитного дивизиона чемпионата Украины. Еще 8 команд представят Первую лигу и 3 команды Вторую лигу.

Матчи Кубка Украины будут транслировать каналы Футбол 1/2/3, а также их можно будет посмотреть на YouTube.

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21 сентября

17:00. Николаев (Николаев) – Рух (Львов)

Котировки на проход: 3.70 – 1.27

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Где смотреть: YouTube ПЕРША ЛІГА

19:00. Металлист (Харков) – Десна (Чернигов)

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Котировки на проход: 1.72 – 2.13

Где смотреть: Футбол 3, платформа OLL.TV

22 сентября

13:00. Таврия (Симферополь) – Александрия (Александрия)

Котировки на проход: 5.30 – 1.12

Где смотреть: YouTube ПЕРША ЛІГА

15:00. ЛНЗ (Черкассы) – Ингулец (Петрово)

Котировки на проход: 33.80 – 1.21

Где смотреть: YouTube ПЕРША ЛІГА

17:00. ВПК-Агро (Вишневое) – Днепр-1 (Днепр)

Котировки на проход: 6.40 – 1.08

Где смотреть: YouTube ПЕРША ЛІГА

17:00. Волынь (Луцк) – Мариуполь (Мариуполь)

Котировки на проход: 3.15 – 1.30

Где смотреть: YouTube ПЕРША ЛІГА

19:00. Оболонь (Киев) – Верес (Ровно)

Котировки на проход: 2.11 – 1.64

Где смотреть: Футбол 2, платформа OLL.TV

23 сентября

Эпицентр (Дунаевцы) – Металлист 1925 (Харьков)

Котировки на проход: 3.00 – 1.33

Где смотреть: YouTube ПЕРША ЛІГА

Горняк-Спорт (Горишние Плавни) – Львов (Львов)

Котировки на проход: 3.45 – 1.26

Где смотреть: YouTube ПЕРША ЛІГА

Прикарпатье (Ивано-Франковск) – Черноморец (Одесса)

Котировки на проход: 2.59 – 1.43

Где смотреть: YouTube ПЕРША ЛІГА

Альянс (Липовая Долина) – Минай (Минай)

Котировки на проход: 1.60 – 2.17

Где смотреть: Футбол 1, платформа OLL.TV

Смотрите как завершились матчи в 1/32 Кубка Украины

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