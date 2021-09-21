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2 жовтня 00:00
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Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
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Рух --
2 жовтня 00:00
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Клуби Прем'єр-ліги вступають в боротьбу за Кубок України: прямі трансляції матчів, прогнози і результати

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
21 вересня, 10:47
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22 команди поборються за вихід в 1/8 фіналу Кубка України. Тепер боротьба тільки загостриться – в турнір вступають команди Прем'єр-ліги
21 - 23 вересня пройдуть матчі 1/16 Кубка України
21 - 23 вересня пройдуть матчі 1/16 Кубка України / Фото: УАФ

21-23 вересня відбудуться матчі четвертого етапу (1/16 фіналу) розіграшу Кубка України з футболу сезону-2021/2022. На цій стадії в боротьбу за престижний трофей включаються 11 команд елітного дивізіону чемпіонату України. Ще 8 команд представлять Першу лігу і 3 команди Другу лігу.

Матчі Кубка України транслюватимуть канали Футбол 1/2/3, а також їх можна буде подивитися на YouTube.

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21 вересня

17:00. Миколаїв (Миколаїв) – Рух (Львів)

Котирування на прохід: 3.70 – 1.27

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Де дивитись: YouTube ПЕРША ЛІГА

19.00. Металіст (Харків) – Десна (Чернігів)

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Котирування на прохід: 1.72 – 2.13

Де дивитись: Футбол 3, платформа OLL.TV

22 вересня

13.00. Таврія (Сімферополь) – Олександрія (Олександрія)

Котирування на прохід: 5.30 – 1.12

Де дивитись: YouTube ПЕРША ЛІГА

15:00. ЛНЗ (Черкаси) – Інгулець (Петрово)

Котирування на прохід: 33.80 – 1.21

Де дивитись: YouTube ПЕРША ЛІГА

17:00. ВПК-Агро (Вишневе) – Дніпро-1 (Дніпро)

Котирування на прохід: 6.40 – 1.08

Де дивитись: YouTube ПЕРША ЛІГА

17:00. Волинь (Луцьк) – Маріуполь (Маріуполь)

Котирування на прохід: 3.15 – 1.30

Де дивитись: YouTube ПЕРША ЛІГА

19.00. Оболонь (Київ) – Верес (Рівне)

Котирування на прохід: 2.11 – 1.64

Де дивитись: Футбол 2, платформа OLL.TV

23 вересня

Епіцентр (Дунаївці) – Металіст 1925 (Харків)

Котирування на прохід: 3.00 – 1.33

Де дивитись: YouTube ПЕРША ЛІГА

Гірник-Спорт (Горішні Плавні) – Львів (Львів)

Котирування на прохід: 3.45 – 1.26

Де дивитись: YouTube ПЕРША ЛІГА

Прикарпаття (Івано-Франківськ) – Чорноморець (Одеса)

Котирування на прохід: 2.59 – 1.43

Де дивитись: YouTube ПЕРША ЛІГА

Альянс (Липова Долина) – Минай (Минай)

Котирування на прохід: 1.60 – 2.17

Де дивитись: Футбол 1, платформа OLL.TV

Дивіться як завершилися матчі в 1/32 Кубка України

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