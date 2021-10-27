Черноморец – Шахтер: онлайн матча Кубка Украины

Сегодня точно определится четвертьфиналист Кубка Украины. Смотрите мультимедийный онлайн матча в Одессе на нашем сайте

В среду, 27 октября, в Одессе состоится матч 1/8 финала Кубка Украины. Местный Черноморец принимает донецкий Шахтер.

По регламенту, стадия 1/8 финала состоит из одного матча. Если основное время завершится вничью, то будет назначено дополнительное, а потом возможна и серия пенальти.

Игра начнется в 19:30. Мы проведем мультимедийную онлайн-трансляцию поединка Черноморец – Шахтер.

ЧЕРНОМОРЕЦ – ШАХТЕР

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Путь в 1/8 финала

В 1/16 финала Кубка Украины Черноморец прошел Прикарпатье. Одесситы уверенно выиграли – 4:1.

"Горняки", как участники еврокубков, стартуют со стадии 1/8 финала.

История противостояния

В Кубке Украины команды провели 7 матчей. В сезонах-1994/95, 2003/04 и 2007/08 соперники выходили друг на друга в полуфинале, где было по 2 встречи. Шахтер всегда преодолевал эту стадию – 5 побед (самый популярный счет 1:0 фиксировался трижды).

А в сезоне-2012/13 "горняки" обыграли Черноморец в финале Кубка (3:0).

Кто фаворит

В букмекерских конторах явный фаворит встречи донецкий клуб. Котировки на основное время: победа Шахтера – 1.21, ничья – 6.50, победа Черноморца – 11.50.

Коэффициент на проход в четвертьфинал: Шахтер – 1.08, Черноморец – 7.10.

Где смотреть

В прямой трансляции матч Черноморец – Шахтер можно будет посмотреть на телеканале Футбол 2.

Как дела в УПЛ

В чемпионат Украины команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Шахтер – второй, Черноморец – предпоследний.