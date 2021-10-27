27 октября 17:00
Мариуполь --
Динамо --
27 октября 19:30
Черноморец --
Шахтер --
30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
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Боруссия Д --
Аякс --
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Черноморец

19:30

Шахтер

Матч не начался
Серия пенальти
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Черноморец – Шахтер: онлайн матча Кубка Украины

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
27 октября, 12:13
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Сегодня точно определится четвертьфиналист Кубка Украины. Смотрите мультимедийный онлайн матча в Одессе на нашем сайте

В среду, 27 октября, в Одессе состоится матч 1/8 финала Кубка Украины. Местный Черноморец принимает донецкий Шахтер.

По регламенту, стадия 1/8 финала состоит из одного матча. Если основное время завершится вничью, то будет назначено дополнительное, а потом возможна и серия пенальти.

Игра начнется в 19:30. Мы проведем мультимедийную онлайн-трансляцию поединка Черноморец – Шахтер.

Черноморец – Шахтер
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ЧЕРНОМОРЕЦ – ШАХТЕР

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Путь в 1/8 финала

В 1/16 финала Кубка Украины Черноморец прошел Прикарпатье. Одесситы уверенно выиграли – 4:1.

"Горняки", как участники еврокубков, стартуют со стадии 1/8 финала.

История противостояния

В Кубке Украины команды провели 7 матчей. В сезонах-1994/95, 2003/04 и 2007/08 соперники выходили друг на друга в полуфинале, где было по 2 встречи. Шахтер всегда преодолевал эту стадию – 5 побед (самый популярный счет 1:0 фиксировался трижды).

А в сезоне-2012/13 "горняки" обыграли Черноморец в финале Кубка (3:0).

Кто фаворит

В букмекерских конторах явный фаворит встречи донецкий клуб. Котировки на основное время: победа Шахтера – 1.21, ничья – 6.50, победа Черноморца – 11.50.

Коэффициент на проход в четвертьфинал: Шахтер – 1.08, Черноморец – 7.10.

Где смотреть

В прямой трансляции матч Черноморец – Шахтер можно будет посмотреть на телеканале Футбол 2.

Как дела в УПЛ

В чемпионат Украины команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Шахтер – второй, Черноморец – предпоследний.

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Позиция
Команда
И
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Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Динамо Динамо Дин
12
10
2
0
31
3
28
32
Забитые 31
Пропущеные 3
Разница 28
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
Шахтер Шахтер Шах
12
9
2
1
31
6
25
29
Забитые 31
Пропущеные 6
Разница 25
Результаты последних матчей: В В Н В В
3
Ворскла Ворскла Вор
12
7
3
2
21
10
11
24
Забитые 21
Пропущеные 10
Разница 11
Результаты последних матчей: П В В В В
4
Заря Заря Зар
12
7
2
3
24
15
9
23
Забитые 24
Пропущеные 15
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В В В
5
Днепр-1 Днепр-1 Дне
12
7
1
4
16
14
2
22
Забитые 16
Пропущеные 14
Разница 2
Результаты последних матчей: П В В П В
6
Александрия Александрия Але
12
5
4
3
12
10
2
19
Забитые 12
Пропущеные 10
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П Н В П
7
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
12
6
1
5
15
14
1
19
Забитые 15
Пропущеные 14
Разница 1
Результаты последних матчей: В В В В Н
8
Верес Верес Вер
12
5
3
4
12
12
0
18
Забитые 12
Пропущеные 12
Разница 0
Результаты последних матчей: В В Н П П
9
Десна Десна Дес
12
5
3
4
14
17
-3
18
Забитые 14
Пропущеные 17
Разница -3
Результаты последних матчей: Н Н П П В
10
Рух Рух Рух
11
3
3
5
10
14
-4
12
Забитые 10
Пропущеные 14
Разница -4
Результаты последних матчей: Н В П П Н
11
Колос Колос Кол
11
3
2
6
7
17
-10
11
Забитые 7
Пропущеные 17
Разница -10
Результаты последних матчей: П П В П В
12
Минай Минай Мин
11
1
5
5
8
14
-6
8
Забитые 8
Пропущеные 14
Разница -6
Результаты последних матчей: Н Н П П П
13
Ингулец Ингулец Инг
11
2
2
7
9
22
-13
8
Забитые 9
Пропущеные 22
Разница -13
Результаты последних матчей: П П Н П П
14
Львов Львов Льв
12
1
4
7
8
20
-12
7
Забитые 8
Пропущеные 20
Разница -12
Результаты последних матчей: Н П П В Н
15
Черноморец Черноморец Чер
12
1
4
7
12
26
-14
7
Забитые 12
Пропущеные 26
Разница -14
Результаты последних матчей: Н П П Н П
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Мариуполь Мариуполь Мар
12
1
1
10
13
29
-16
4
Забитые 13
Пропущеные 29
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П П П

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1
Динамо
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Шахтер
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Ворскла
12
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24
4
Заря
12
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23
5
Днепр-1
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6
Александрия
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7
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Верес
12
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18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
11
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12
11
Колос
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11
12
Минай
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13
Ингулец
11
9:22
8
14
Львов
12
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7
15
Черноморец
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7
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Мариуполь
12
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