Маріуполь – Динамо: коли і де дивитись матч УПЛ

30 жовтня у Маріуполі зіграють найкраща та найгірша команди Прем'єр-ліги. Список трансляцій матчу Маріуполь – Динамо
Динамо уже обігрувало Маріуполь на цьому тижні / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
Сьогодні починається 13-й тур української Прем'єр-ліги. У Маріуполі остання команда УПЛ зіграє із першою.
Коли початок. Матч чемпіонату України на стадіоні імені Володимира Бойка розпочнеться о 14:00.
Де дивитись. Онлайн-трансляція матчу Маріуполь – Динамойде на нашому сайті. Також поєдинок можна буде переглянути у прямій трансляції на телеканалі Футбол 2.
Хто переможець. У букмекерських конторах коефіцієнт на перемогу Динамо – 1.18, на нічию – 7.1, на перемогу Маріуполя – 13.5.
Ймовірність результату зустрічі така: перемога Маріуполя – 7%, нічия – 13%, перемога Динамо – 80%.
Нагадаємо, що у середу команди зіграли в 1/8 фіналу Кубка України. Динамо виграло – 2:1. За киян голи забили Вербич та Шабанов, а у маріупольців відзначився Очеретько.
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