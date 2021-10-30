30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
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Аякс --
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Маріуполь – Динамо: коли і де дивитись матч УПЛ

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
30 жовтня, 12:25
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30 жовтня у Маріуполі зіграють найкраща та найгірша команди Прем'єр-ліги. Список трансляцій матчу Маріуполь – Динамо
Динамо уже обігрувало Маріуполь на цьому тижні
Динамо уже обігрувало Маріуполь на цьому тижні / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сьогодні починається 13-й тур української Прем'єр-ліги. У Маріуполі остання команда УПЛ зіграє із першою.

Коли початок. Матч чемпіонату України на стадіоні імені Володимира Бойка розпочнеться о 14:00.

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Де дивитись. Онлайн-трансляція матчу Маріуполь – Динамойде на нашому сайті. Також поєдинок можна буде переглянути у прямій трансляції на телеканалі Футбол 2.

Маріуполь – Динамо
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Хто переможець. У букмекерських конторах коефіцієнт на перемогу Динамо – 1.18, на нічию – 7.1, на перемогу Маріуполя – 13.5.

Ймовірність результату зустрічі така: перемога Маріуполя – 7%, нічия – 13%, перемога Динамо – 80%.

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Нагадаємо, що у середу команди зіграли в 1/8 фіналу Кубка України. Динамо виграло – 2:1. За киян голи забили Вербич та Шабанов, а у маріупольців відзначився Очеретько.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
12
10
2
0
31
3
28
32
Забиті 31
Пропущені 3
Різниця 28
Результати останніх матчів: В В Н В В
2
Шахтар Шахтар Шах
12
9
2
1
31
6
25
29
Забиті 31
Пропущені 6
Різниця 25
Результати останніх матчів: В В Н В В
3
Ворскла Ворскла Вор
12
7
3
2
21
10
11
24
Забиті 21
Пропущені 10
Різниця 11
Результати останніх матчів: П В В В В
4
Зоря Зоря Зор
12
7
2
3
24
15
9
23
Забиті 24
Пропущені 15
Різниця 9
Результати останніх матчів: В П В В В
5
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
12
7
1
4
16
14
2
22
Забиті 16
Пропущені 14
Різниця 2
Результати останніх матчів: П В В П В
6
Олександрія Олександрія Оле
12
5
4
3
12
10
2
19
Забиті 12
Пропущені 10
Різниця 2
Результати останніх матчів: Н П Н В П
7
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
12
6
1
5
15
14
1
19
Забиті 15
Пропущені 14
Різниця 1
Результати останніх матчів: В В В В Н
8
Верес Верес Вер
12
5
3
4
12
12
0
18
Забиті 12
Пропущені 12
Різниця 0
Результати останніх матчів: В В Н П П
9
Десна Десна Дес
12
5
3
4
14
17
-3
18
Забиті 14
Пропущені 17
Різниця -3
Результати останніх матчів: Н Н П П В
10
Рух Рух Рух
11
3
3
5
10
14
-4
12
Забиті 10
Пропущені 14
Різниця -4
Результати останніх матчів: Н В П П Н
11
Колос Колос Кол
11
3
2
6
7
17
-10
11
Забиті 7
Пропущені 17
Різниця -10
Результати останніх матчів: П П В П В
12
Минай Минай Мин
11
1
5
5
8
14
-6
8
Забиті 8
Пропущені 14
Різниця -6
Результати останніх матчів: Н Н П П П
13
Інгулець Інгулець Інг
11
2
2
7
9
22
-13
8
Забиті 9
Пропущені 22
Різниця -13
Результати останніх матчів: П П Н П П
14
Львів Львів Льв
12
1
4
7
8
20
-12
7
Забиті 8
Пропущені 20
Різниця -12
Результати останніх матчів: Н П П В Н
15
Чорноморець Чорноморець Чор
12
1
4
7
12
26
-14
7
Забиті 12
Пропущені 26
Різниця -14
Результати останніх матчів: Н П П Н П
16
Маріуполь Маріуполь Мар
12
1
1
10
13
29
-16
4
Забиті 13
Пропущені 29
Різниця -16
Результати останніх матчів: П П П П П

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І
Г
О
1
Динамо
12
31:3
32
2
Шахтар
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Зоря
12
24:15
23
5
Дніпро-1
12
16:14
22
6
Олександрія
12
12:10
19
7
Металіст 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
11
10:14
12
11
Колос
11
7:17
11
12
Минай
11
8:14
8
13
Інгулець
11
9:22
8
14
Львів
12
8:20
7
15
Чорноморець
12
12:26
7
16
Маріуполь
12
13:29
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