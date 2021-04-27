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Луческу отказался от трансферов в Динамо: названа неожиданная причина

27 апреля, 14:30

Александр Трикиша Александр Трикиша

Главный тренер Динамо отказался от новых игроков ради улучшения инфраструктуры на базе клуба. Теперь футболисты Динамо будут тренироваться в отличных условиях

Мирча Луческу

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу рассказал, что отказался от новых игроков в пользу реконструкции полей и спортзала на тренировочной базе клуба. Румынский специалист признался, что иногда команде приходилось тренироваться в ужасных условиях.

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"Никто не знает, что я не требовал трансферов. Я хотел, чтобы деньги были вложены в инфраструктуру, поля, спортзал. Зимой мы иногда тренировались в невозможных условиях, такого больше не повторится. У нас будет три поля с гибридным покрытием. И тренажерный зал. И новые тренеры для основной команды и для юниоров. Прежде всего хочу, чтобы у игроков были лучшие условия", – рассказал румын в интервью gsp.ro.

Отметим, что при Луческу Динамо бесплатно подписало нападающего Клейтона, а также взяло в аренду полузащитника Тудора Бэлуцэ. Оба так и не заиграли в Киеве.

Ранее мы писали, что Гвардиола обошел Лобановского, но проигрывает Луческу. Рейтинг самых успешных тренеров.

Смотрите, как Динамо вышло в финал Кубка Украины:

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чемпионат Украины Динамо Киев Мирча Луческу

Источник: Сегодня|Спорт

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