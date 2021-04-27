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Луческу відмовився від трансферів в Динамо: названа несподівана причина

27 квітня, 14:30

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Головний тренер Динамо відмовився від нових гравців заради поліпшення інфраструктури на базі клубу. Тепер футболісти Динамо тренуватимуться у відмінних умовах

Мірча Луческу

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу розповів, що відмовився від нових гравців на користь реконструкції полів і спортзалу на тренувальній базі клубу. Румунський фахівець зізнався, що іноді команді доводилося тренуватися в жахливих умовах.

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"Ніхто не знає, що я не вимагав трансферів. Я хотів, щоб гроші були вкладені в інфраструктуру, поля, спортзал. Взимку ми іноді тренувалися в неможливих умовах, такого більше не повториться. У нас буде три поля з гібридним покриттям. І тренажерний зал . І нові тренери для основної команди і для юніорів. Перш за все хочу, щоб у гравців були кращі умови", – розповів румун в інтерв'ю gsp.ro.

Відзначимо, що за Луческу Динамо безкоштовно підписало нападника Клейтона, а також взяло в оренду півзахисника Тудора Белуце. Обидва так і не заграли в Києві.

Раніше ми писали, що Гвардіола обійшов Лобановського, але програє Луческу. Рейтинг найуспішніших тренерів.

Дивіться, як Динамо вийшло до фіналу Кубка України:

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чемпіонат України Динамо Київ Мірча Луческу

Джерело: Сегодня|Спорт

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