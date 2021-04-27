Луческу сделал заявление относительно завершения карьеры

Наставник Динамо дал понять, что готов работать тренером до конца своей жизни – эмоциональные слова румынского специалиста после завоевания чемпионства

Луческу и Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

75-летний коуч Динамо Мирча Луческу, который привел киевлян к первому за пять лет титулу чемпионов Украины, рассказал о своих ощущениях, когда игроки шесть раз подбрасывали его в раздевалке, а также высказался на тему возможного завершения тренерской карьеры.

"Когда игроки подбрасывали меня в раздевалке, я молился, чтобы вернуться целым и невредимым на землю. Это незабываемые моменты. И когда я поднял трофей – что за великолепное чувство. Я вернулся ради этого. После карьеры – это единственное, что запомнится, трудности меркнут", – заявил Луческу

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Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

На вопрос gsp.ro, – "Когда вы завершите карьеру?" – Мирча ответил: "Если страсть и энтузиазм останутся на прежнем уровне, то никогда".

"Я могу оставаться подальше от давления, но не могу жить спокойно. Таков я. Я могу тренировать в Румынии, но я нуждаюсь в соперничестве на самом высоком уровне. Некоторые уже считают меня легендой, но я не согласен. Не хочу быть легендой, я хочу жить", – добавил румынский тренер Динамо

Реклама Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Ранее мы писали, сколько Луческу заработал для киевлян. Выигрыш чемпионства и завоевание прямой путевки в групповой турнир ЛЧ-2021/22 принесут Динамо не меньше 32 млн евро от УЕФА, это более миллиарда гривен.

Также мы рассказывали, что Суркис сделал заявление о будущем Луческу. По словам президента Динамо, после добытого чемпионства 75-летний румынский тренер останется в киевском клубе, "чтобы замахнуться на что-то в Европе".

Контракт Луческу с Динамо истекает через год, при этом предусмотрена опция продления.

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