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Луческу сделал заявление относительно завершения карьеры

27 апреля, 12:32

Олег Люлька Олег Люлька

Наставник Динамо дал понять, что готов работать тренером до конца своей жизни – эмоциональные слова румынского специалиста после завоевания чемпионства

Луческу и Динамо

Луческу и Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

75-летний коуч Динамо Мирча Луческу, который привел киевлян к первому за пять лет титулу чемпионов Украины, рассказал о своих ощущениях, когда игроки шесть раз подбрасывали его в раздевалке, а также высказался на тему возможного завершения тренерской карьеры.

"Когда игроки подбрасывали меня в раздевалке, я молился, чтобы вернуться целым и невредимым на землю. Это незабываемые моменты. И когда я поднял трофей – что за великолепное чувство. Я вернулся ради этого. После карьеры – это единственное, что запомнится, трудности меркнут", – заявил Луческу

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Мирча Луческу

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

На вопрос gsp.ro, – "Когда вы завершите карьеру?" – Мирча ответил: "Если страсть и энтузиазм останутся на прежнем уровне, то никогда".

"Я могу оставаться подальше от давления, но не могу жить спокойно. Таков я. Я могу тренировать в Румынии, но я нуждаюсь в соперничестве на самом высоком уровне. Некоторые уже считают меня легендой, но я не согласен. Не хочу быть легендой, я хочу жить", – добавил румынский тренер Динамо

Мирча Луческу
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Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Ранее мы писали, сколько Луческу заработал для киевлян. Выигрыш чемпионства и завоевание прямой путевки в групповой турнир ЛЧ-2021/22 принесут Динамо не меньше 32 млн евро от УЕФА, это более миллиарда гривен.

Также мы рассказывали, что Суркис сделал заявление о будущем Луческу. По словам президента Динамо, после добытого чемпионства 75-летний румынский тренер останется в киевском клубе, "чтобы замахнуться на что-то в Европе".

Контракт Луческу с Динамо истекает через год, при этом предусмотрена опция продления.

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Команда
И
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Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
23
18
4
1
51
14
37
58
Забитые 51
Пропущеные 14
Разница 37
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
23
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6
4
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26
45
Забитые 44
Пропущеные 18
Разница 26
Результаты последних матчей: П П В В П
3
ЗаряЗаряЗар
22
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Забитые 39
Пропущеные 19
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Результаты последних матчей: В П В В П
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КолосКолосКол
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Забитые 32
Пропущеные 21
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ВорсклаВорсклаВор
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Забитые 33
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Результаты последних матчей: П В В П В
6
ДеснаДеснаДес
23
10
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9
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Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: П П В В П
7
АлександрияАлександрияАле
23
8
5
10
31
31
0
29
Забитые 31
Пропущеные 31
Разница 0
Результаты последних матчей: В П П П П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
5
10
34
34
0
29
Забитые 34
Пропущеные 34
Разница 0
Результаты последних матчей: В Н П В В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
22
7
3
12
21
47
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24
Забитые 21
Пропущеные 47
Разница -26
Результаты последних матчей: В В П П В
10
МариупольМариупольМар
23
5
7
11
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Забитые 22
Пропущеные 38
Разница -16
Результаты последних матчей: П Н П В Н
11
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23
3
11
9
20
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Забитые 25
Пропущеные 40
Разница -15
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МинайМинайМин
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Пропущеные 40
Разница -25
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