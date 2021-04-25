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Луческу облили шампанским, но чемпионскую футболку он не надел: Динамо отмечает титул (фото)

25 апреля, 21:15

Олег Люлька Олег Люлька

Смотрите самые интересные кадры того, что происходило на НСК "Олимпийский" после победы киевлян над Ингульцом и завоевания ими первого за пять лет чемпионского титула

Мирча Луческу

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Динамо эмоционально отпраздновало первое за пять лет чемпионство Украины, разгромив на НСК "Олимпийский" Ингулец 5:0 и за три тура до финиша УПЛ став недостижимым для Шахтера.

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Одновременно с финальным свистком Виталий Буяльский, замененный незадолго до этого, откупорил шампанское и облил им на беговых дорожках Мирчу Луческу, на время его "ослепив", а также испортив 75-летнему румыну курточку. Под душ из игристого, который устроил Буяльский, попал и Карлос де Пена.

Став чемпионами, динамовцы надели загодя заготовленные футболки, на которых спереди было написано "Чемпионы", а сзади "золотым" была выведена цифра 16.

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"Шестнадцать?" – переспросил Луческу у врача Динамо Андрея Шморгуна, который передал ему футболку.

В этот момент Шморгун напомнил Мирче, что это шестнадцатое чемпионство Динамо в независимой Украине.

Луческу во время празднеств на "Олимпийском" держал эту футболку в руках, но на себя не надел.

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Прямо на поле появилась надпись "Динамо чемпион 20/21" из больших белых букв, опираясь на которые, игроки киевской команды прыгали и пели: "Чемпионы, чемпионы! Оле! Оле! Оле!"

При этом на плечах у Жерсона Родригеса восседал и резво размахивал руками редко играющий бразильский защитник Динамо Сидклей, которого когда-то упрекали в лишнем весе.

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Медали динамовцам вручали в президентской ложе НСК "Олимпийский", куда они поднимались по трибунам. От УАФ награды чемпионам вешал на шеи первый вице-президент Олег Протасов.

Наконец, под взрывы конфетти и огни фейерверков капитан Динамо Сергей Сидорчук вскинул над головой чемпионский кубок. А когда трофей дошел до Луческу, Мирча подержал его в руках, но поднимать над головой не стал.

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Все-таки чувствовалось, что Луческу во время празднования Динамо чемпионства старался не задеть чувств болельщиков Шахтера, в котором румын проработал в свое время 12 лет.

Смотрите, как Динамо праздновало чемпионство на НСК

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
23
18
4
1
51
14
37
58
Забитые 51
Пропущеные 14
Разница 37
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
23
13
6
4
44
18
26
45
Забитые 44
Пропущеные 18
Разница 26
Результаты последних матчей: П П В В П
3
ЗаряЗаряЗар
22
12
5
5
39
19
20
41
Забитые 39
Пропущеные 19
Разница 20
Результаты последних матчей: В П В В П
4
КолосКолосКол
23
9
10
4
32
21
11
37
Забитые 32
Пропущеные 21
Разница 11
Результаты последних матчей: В Н В Н В
5
ВорсклаВорсклаВор
23
10
7
6
33
23
10
37
Забитые 33
Пропущеные 23
Разница 10
Результаты последних матчей: П В В П В
6
ДеснаДеснаДес
23
10
6
7
34
25
9
36
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: П П В В П
7
АлександрияАлександрияАле
23
8
5
10
31
31
0
29
Забитые 31
Пропущеные 31
Разница 0
Результаты последних матчей: В П П П П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
5
10
34
34
0
29
Забитые 34
Пропущеные 34
Разница 0
Результаты последних матчей: В Н П В В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
22
7
3
12
21
47
-26
24
Забитые 21
Пропущеные 47
Разница -26
Результаты последних матчей: В В П П В
10
МариупольМариупольМар
23
5
7
11
22
38
-16
22
Забитые 22
Пропущеные 38
Разница -16
Результаты последних матчей: П Н П В Н
11
ИнгулецИнгулецИнг
23
3
11
9
20
35
-15
20
Забитые 20
Пропущеные 35
Разница -15
Результаты последних матчей: П Н П П В
12
РухРухРух
22
4
8
10
20
36
-16
20
Забитые 20
Пропущеные 36
Разница -16
Результаты последних матчей: В Н В П П
13
ОлимпикОлимпикОли
22
5
3
14
25
40
-15
18
Забитые 25
Пропущеные 40
Разница -15
Результаты последних матчей: П Н П П П
14
МинайМинайМин
23
4
6
13
15
40
-25
18
Забитые 15
Пропущеные 40
Разница -25
Результаты последних матчей: П В П Н Н

Все подробности в спецтеме Чемпионство Динамо

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чемпионат Украины Динамо Киев Мирча Луческу

Источник: Сегодня|Спорт

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