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Луческу облили шампанським, але чемпіонську футболку він не надів: Динамо святкує титул (фото)

25 квітня, 21:15

Олег Люлька Олег Люлька

Дивіться найцікавіші кадри того, що відбувалося на НСК "Олімпійський" після перемоги киян над Інгульцем і здобуття ними першого за п'ять років чемпіонського титулу

Мірча Луческу

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Динамо емоційно відсвяткувало перше за п'ять років чемпіонство України, розгромивши на НСК "Олімпійський" Інгулець 5:0 і за три тури до фінішу УПЛ ставши недосяжним для Шахтаря.

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Одночасно з фінальним свистком Віталій Буяльський, замінений незадовго до цього, відкоркував шампанське і облив ним на бігових доріжках Мірчу Луческу, на певний час його "засліпивши", а також зіпсувавши 75-річному румунові куртку. Під душ з ігристого, який влаштував Буяльський, потрапив і Карлос де Пена.

Ставши чемпіонами, динамівці наділи заздалегідь заготовлені футболки, на яких спереду було написано "Чемпіони", а ззаду "золотим" виведено цифру 16.

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"Шістнадцять?" – перепитав Луческу в лікаря Динамо Андрія Шморгуна, який передав йому футболку.

У цей момент Шморгун нагадав Мірчі, що це – шістнадцяте чемпіонство Динамо в незалежній Україні.

Луческу під час святкувань на "Олімпійському" тримав цю футболку в руках, але на себе не надів.

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Безспосередньо на полі з'явився напис "Динамо чемпіон 20/21" з великих білих літер, спираючись на які, гравці київської команди стрибали і співали: "Чемпіони, чемпіони! Оле! Оле! Оле!"

На плечах у Жерсона Родрігеса сидів і жваво розмахував руками бразильський захисник Динамо Сідклей, якому колись дорікали за зайву вагу.

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Медалі динамівцям вручали в президентській ложі НСК "Олімпійський", куди вони піднімалися трибунами. Від УАФ нагороди чемпіонам на шиї вішав перший віцепрезидент Олег Протасов.

Нарешті під вибухи конфеті й вогні феєрверків капітан Динамо Сергій Сидорчук підняв над головою чемпіонський кубок. А коли трофей дійшов до Луческу, Мірча потримав його в руках, але над головою не здійняв.

Читайте також: Ще мільярд для Динамо: скільки Луческу заробив для киян

Таки відчувалося, що Луческу під час святкування Динамо чемпіонства намагався не образити почуттів уболівальників Шахтаря, в якому румун пропрацював свого часу 12 років.

Дивіться, як Динамо святкувало чемпіонство на НСК

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
23
18
4
1
51
14
37
58
Забиті 51
Пропущені 14
Різниця 37
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
23
13
6
4
44
18
26
45
Забиті 44
Пропущені 18
Різниця 26
Результати останніх матчів: П П В В П
3
ЗоряЗоряЗор
22
12
5
5
39
19
20
41
Забиті 39
Пропущені 19
Різниця 20
Результати останніх матчів: В П В В П
4
КолосКолосКол
23
9
10
4
32
21
11
37
Забиті 32
Пропущені 21
Різниця 11
Результати останніх матчів: В Н В Н В
5
ВорсклаВорсклаВор
23
10
7
6
33
23
10
37
Забиті 33
Пропущені 23
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В В П В
6
ДеснаДеснаДес
23
10
6
7
34
25
9
36
Забиті 34
Пропущені 25
Різниця 9
Результати останніх матчів: П П В В П
7
ОлександріяОлександріяОле
23
8
5
10
31
31
0
29
Забиті 31
Пропущені 31
Різниця 0
Результати останніх матчів: В П П П П
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
23
8
5
10
34
34
0
29
Забиті 34
Пропущені 34
Різниця 0
Результати останніх матчів: В Н П В В
9
ЛьвівЛьвівЛьв
22
7
3
12
21
47
-26
24
Забиті 21
Пропущені 47
Різниця -26
Результати останніх матчів: В В П П В
10
МаріупольМаріупольМар
23
5
7
11
22
38
-16
22
Забиті 22
Пропущені 38
Різниця -16
Результати останніх матчів: П Н П В Н
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
23
3
11
9
20
35
-15
20
Забиті 20
Пропущені 35
Різниця -15
Результати останніх матчів: П Н П П В
12
РухРухРух
22
4
8
10
20
36
-16
20
Забиті 20
Пропущені 36
Різниця -16
Результати останніх матчів: В Н В П П
13
ОлімпікОлімпікОлі
22
5
3
14
25
40
-15
18
Забиті 25
Пропущені 40
Різниця -15
Результати останніх матчів: П Н П П П
14
МинайМинайМин
23
4
6
13
15
40
-25
18
Забиті 15
Пропущені 40
Різниця -25
Результати останніх матчів: П В П Н Н

Всі подробиці в спецтемі Чемпіонство Динамо

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чемпіонат України Динамо Київ Мірча Луческу

Джерело: Сегодня|Спорт

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