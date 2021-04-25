Луческу облили шампанським, але чемпіонську футболку він не надів: Динамо святкує титул (фото)

Дивіться найцікавіші кадри того, що відбувалося на НСК "Олімпійський" після перемоги киян над Інгульцем і здобуття ними першого за п'ять років чемпіонського титулу

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Динамо емоційно відсвяткувало перше за п'ять років чемпіонство України, розгромивши на НСК "Олімпійський" Інгулець 5:0 і за три тури до фінішу УПЛ ставши недосяжним для Шахтаря.

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Одночасно з фінальним свистком Віталій Буяльський, замінений незадовго до цього, відкоркував шампанське і облив ним на бігових доріжках Мірчу Луческу, на певний час його "засліпивши", а також зіпсувавши 75-річному румунові куртку. Під душ з ігристого, який влаштував Буяльський, потрапив і Карлос де Пена.

Ставши чемпіонами, динамівці наділи заздалегідь заготовлені футболки, на яких спереду було написано "Чемпіони", а ззаду "золотим" виведено цифру 16.

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"Шістнадцять?" – перепитав Луческу в лікаря Динамо Андрія Шморгуна, який передав йому футболку.

У цей момент Шморгун нагадав Мірчі, що це – шістнадцяте чемпіонство Динамо в незалежній Україні.

Луческу під час святкувань на "Олімпійському" тримав цю футболку в руках, але на себе не надів.

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Безспосередньо на полі з'явився напис "Динамо чемпіон 20/21" з великих білих літер, спираючись на які, гравці київської команди стрибали і співали: "Чемпіони, чемпіони! Оле! Оле! Оле!"

На плечах у Жерсона Родрігеса сидів і жваво розмахував руками бразильський захисник Динамо Сідклей, якому колись дорікали за зайву вагу.

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Медалі динамівцям вручали в президентській ложі НСК "Олімпійський", куди вони піднімалися трибунами. Від УАФ нагороди чемпіонам на шиї вішав перший віцепрезидент Олег Протасов.

Нарешті під вибухи конфеті й вогні феєрверків капітан Динамо Сергій Сидорчук підняв над головою чемпіонський кубок. А коли трофей дійшов до Луческу, Мірча потримав його в руках, але над головою не здійняв.

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Таки відчувалося, що Луческу під час святкування Динамо чемпіонства намагався не образити почуттів уболівальників Шахтаря, в якому румун пропрацював свого часу 12 років.

Дивіться, як Динамо святкувало чемпіонство на НСК

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