"Це ті самі футболісти, що й були": Луческу назвав секрет чемпіонства Динамо

"Різниця між нинішньою командою і тією, яку я прийняв, в тому, що хлопці набули менталітету переможців", – заявив після чемпіонського матчу з Інгульцем коуч киян

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Головний тренер Динамо Мірча Луческу після розгрому Інгульця 5:0 і виграшу киянами першого за п'ять років чемпіонства назвав секрет цього успіху, а також подякував гравцям за те, що вони його терпіли.

"Особливо нічого говорити після таких матчів. Це була наша остання домашня гра в поточному сезоні, тож сьогоднішній матч був особливим для нас. Ми хотіли зробити його спектаклем, граючи в атаці, – цитує Мірчу Луческу dynamo.kiev.ua. – Вважаю, що нам це вдалося. Сказав хлопцям перед початком гри: "Мене цікавлять не тільки три очки – мене також цікавить футбол і те, як ви можете грати в атаці і забивати голи"

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"Сьогодні ми провели п'ять замін – для того, щоб ці п'ятеро відчули себе в цій грі, у цій перемозі. Шкода, що сьогодні я міг зробити лише п'ять замін, всі хлопці однаковою мірою заслужили на це чемпіонство. До речі, у нашій грі від цих замін нічого не змінилося – ми продовжували грати і забивати"

"Хотілося б продовжити в такому ж дусі, адже нас чекають три виїзні матчі, а потім фінал Кубку України, до якого нам важливо підійти в хорошій ігровій готовності"

"Нашим пріоритетом на цей сезон було створення здорової, змагальної конкуренції в команді. Нам це вдалося зробити. Вдячний хлопцям, вітаю їх із чемпіонством! Було нелегко мене витримувати всі ці місяці: я тиснув, але без цього неможливо було добитися того, чого ми домоглися. Це один з найважливіших компонентів успіху"

"Якщо мене запитають, у чому різниця між нинішньою командою і тією, яку я прийняв 1 серпня, то я насамперед скажу, що різниця в тому, що хлопці набули менталітету переможців. Чемпіонами стали ті самі футболісти, що були в Динамо і раніше , але найголовніше – це не талант, а щоденна робота. Хлопці щодня жили з думкою про те, щоб стати чемпіонами"

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Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

- Чи є якісь напрацювання щодо можливого посилення команди в період літнього міжсезоння?

- Поки треба радіти досягнутому результату. У нас є ще час. Подивимося, до чого ми прийдемо.

- Які емоції нині відчуваєте?

- Це мої почуття, це особисте, і я не хотів би говорити про це вголос, – сказав Мірча Луческу.

Раніше ми писали, скільки Луческу заробив для киян. Виграш чемпіонства і здобуття прямої путівки в груповий турнір ЛЧ-2021/22 принесуть Динамо не менше ніж 32 млн євро від УЄФА, це понад мільярд гривень.

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