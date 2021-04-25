"Это те же футболисты, что и были": Луческу назвал секрет чемпионства Динамо

"Разница между нынешней командой и той, которую я принял, в том, что ребята приобрели менталитет победителей", – заявил после чемпионского матча с Ингульцом коуч киевлян

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Главный тренер Динамо Мирча Луческу после разгрома Ингульца 5:0 и выигрыша киевлянами первого за пять лет чемпионства назвал секрет этого успеха, а также поблагодарил игроков за то, что они его терпели.

"Особо нечего говорить после таких матчей. Это была наша последняя домашняя игра в текущем сезоне, так что сегодняшний матч был особенным для нас. Мы хотели сделать его спектаклем, играя в атаке,- цитирует Мирчу Луческу dynamo.kiev.ua. – Считаю, что у нас это получилось. Сказал ребятам перед началом игры: "Меня интересует не только три очка – меня также интересует футбол и то, как вы можете играть в атаке и забивать голы"

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"Сегодня мы провели пять замен – для того, чтобы эти пять человек почувствовали себя в этой игре, в этой победе. Жаль, что сегодня я мог сделать лишь пять замен, все ребята в одинаковой мере заслужили это чемпионство. К слову, в нашей игре от этих замен ничего не поменялось – мы продолжали играть и забивать"

"Хотелось бы продолжить в таком же духе, ведь нас ждут три выездных матча, а потом финал Кубка Украины, к которому нам важно подойти в хорошей игровой готовности"

"Нашим приоритетом на этот сезон было создание здоровой, соревновательной конкуренции в команде. Нам это удалось сделать. Благодарен ребятам, поздравляю их с чемпионством! Было нелегко меня выдерживать все эти месяцы: я оказывал давление, но без этого невозможно было добиться того, чего мы добились. Это один из важнейших компонентов успеха"

"Если меня спросят, в чем разница между нынешней командой и той, которую я принял 1 августа, то я в первую очередь скажу, что разница в том, что ребята приобрели менталитет победителей. Чемпионами стали те же футболисты, что были в Динамо и раньше, но самое главное – это не талант, а ежедневная работа. Ребята ежедневно жили с мыслью о том, чтобы стать чемпионами"

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Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

- Есть ли какие-то наработки относительно возможного усиления команды в период летнего межсезонья?

- Пока надо радоваться достигнутому результату. У нас есть еще время. Посмотрим, к чему мы придем.

- Какие эмоции сейчас испытываете?

- Это мои чувства, это личное, и я не хотел бы говорить об этом вслух, – сказал Мирча Луческу.

Ранее мы писали, сколько Луческу заработал для киевлян. Выигрыш чемпионства и завоевание прямой путевки в групповой турнир ЛЧ-2021/22 принесут Динамо не меньше 32 млн евро от УЕФА, это более миллиарда гривен.

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