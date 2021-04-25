Українська
$ 28,06
33,81
Воскресенье, 25 апреля

Динамо

17:00

Ингулец

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В воскресенье, 25 апреля, состоится матч 23-го тура чемпионата Украины: в Киеве в НСК "Олимпийский" Динамо примет Ингулец. Матч начнется в 17:00, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн-трансляция матча с подробным описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА ДИНАМО – ИНГУЛЕЦ

Реклама

Динамо находится в шаге от золотых медалей чемпионата Украины. Для этого подопечным Мирчи Луческу нужно набрать хотя бы три бала в оставшихся четырех турах Премьер-лиги. Есть подозрение, что киевляне не будут откладывать задачу на потом и организуют чемпионство уже сегодня.

А вот Ингулец продолжает борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиге и очки ему нужны как воздух. Конечно, маловероятно, но все же при определенном стечении обстоятельств дебютант турнира может дать бой лидеру и попытаться отсрочить его чемпионство.

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
22
17
4
1
46
14
32
55
Забитые 46
Пропущеные 14
Разница 32
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
22
13
6
3
44
16
28
45
Забитые 44
Пропущеные 16
Разница 28
Результаты последних матчей: П В В П В
3
ЗаряЗаряЗар
21
11
5
5
37
18
19
38
Забитые 37
Пропущеные 18
Разница 19
Результаты последних матчей: П В В П П
4
КолосКолосКол
23
9
10
4
32
21
11
37
Забитые 32
Пропущеные 21
Разница 11
Результаты последних матчей: В Н В Н В
5
ВорсклаВорсклаВор
23
10
7
6
33
23
10
37
Забитые 33
Пропущеные 23
Разница 10
Результаты последних матчей: П В В П В
6
ДеснаДеснаДес
23
10
6
7
34
25
9
36
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: П П В В П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
5
10
34
34
0
29
Забитые 34
Пропущеные 34
Разница 0
Результаты последних матчей: В Н П В В
8
АлександрияАлександрияАле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забитые 29
Пропущеные 31
Разница -2
Результаты последних матчей: П П П П В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
22
7
3
12
21
47
-26
24
Забитые 21
Пропущеные 47
Разница -26
Результаты последних матчей: В В П П В
10
МариупольМариупольМар
23
5
7
11
22
38
-16
22
Забитые 22
Пропущеные 38
Разница -16
Результаты последних матчей: П Н П В Н
11
ИнгулецИнгулецИнг
22
3
11
8
20
30
-10
20
Забитые 20
Пропущеные 30
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П П В В
12
РухРухРух
22
4
8
10
20
36
-16
20
Забитые 20
Пропущеные 36
Разница -16
Результаты последних матчей: В Н В П П
13
ОлимпикОлимпикОли
21
5
3
13
24
38
-14
18
Забитые 24
Пропущеные 38
Разница -14
Результаты последних матчей: Н П П П П
14
МинайМинайМин
23
4
6
13
15
40
-25
18
Забитые 15
Пропущеные 40
Разница -25
Результаты последних матчей: П В П Н Н

В первом круге Динамо обыграло Ингулец со счетом 2:0 благодаря голам Дениса Гармаша и Николая Шапаренко, а у хозяев поля мяч Александра Козака не засчитали после использования системы VAR.

Букмекеры о матче Динамо – Ингулец:

Букмекеры практически не сомневаются в победе Динамо: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.17, на ничью – 6.70, на победу Ингульца – 19.5.

Где смотреть матч Динамо – Ингулец:

Матч Динамо – Ингулец начнется в 17:00. В прямомо эфире его покажут на канале "2+2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

онлайн чемпионат Украины Динамо Киев Ингулец

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шахтер – Динамо: онлайн решающего матча чемпионата Украины
Шахтер – Динамо: онлайн решающего матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Шахтер – Динамо: видео гола и обзор украинского классико
Шахтер – Динамо: видео гола и обзор украинского классикоЧУ по футболу
Какая красотка покидает Украину! Горячие фото жены экс-
Какая красотка покидает Украину! Горячие фото жены экс-"горняка" ТайсонаФутбол
Лидер Шахтера подарил своей девушке прогулку на вертолете (фото)
Лидер Шахтера подарил своей девушке прогулку на вертолете (фото)Футбол
Взорвалась граната в комнате с президентом украинского футбольного клуба. Есть пострадавшие
Взорвалась граната в комнате с президентом украинского футбольного клуба. Есть пострадавшиеЧУ по футболу
Шахтер – Динамо: во сколько и где смотреть украинское
Шахтер – Динамо: во сколько и где смотреть украинское "классико"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять