В воскресенье, 25 апреля, состоится матч 23-го тура чемпионата Украины: в Киеве в НСК "Олимпийский" Динамо примет Ингулец. Матч начнется в 17:00, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн-трансляция матча с подробным описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА ДИНАМО – ИНГУЛЕЦ

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Динамо находится в шаге от золотых медалей чемпионата Украины. Для этого подопечным Мирчи Луческу нужно набрать хотя бы три бала в оставшихся четырех турах Премьер-лиги. Есть подозрение, что киевляне не будут откладывать задачу на потом и организуют чемпионство уже сегодня.

А вот Ингулец продолжает борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиге и очки ему нужны как воздух. Конечно, маловероятно, но все же при определенном стечении обстоятельств дебютант турнира может дать бой лидеру и попытаться отсрочить его чемпионство.

В первом круге Динамо обыграло Ингулец со счетом 2:0 благодаря голам Дениса Гармаша и Николая Шапаренко, а у хозяев поля мяч Александра Козака не засчитали после использования системы VAR.

Букмекеры о матче Динамо – Ингулец:

Букмекеры практически не сомневаются в победе Динамо: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.17, на ничью – 6.70, на победу Ингульца – 19.5.

Где смотреть матч Динамо – Ингулец:

Матч Динамо – Ингулец начнется в 17:00. В прямомо эфире его покажут на канале "2+2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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