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Легионер "Динамо" повторно заболел COVID-19 и дико раздражен

25 марта, 19:35

Елена Павлова Елена Павлова

Миккель Дуэлунд сильно страдал от осложнений в конце 2020 года

Полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд получил осложнение после коронавируса осенью. И вот 23-летний датский легионер киевлян сообщил, что переболел COVID-19 во второй раз.

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"Я снова был изолирован в течение последних 14 дней, не имея возможности тренироваться. Я очень хотел бы быть готовым к матчам после перерыва в связи со встречами сборных. Хочу сделать все, что в моих силах, чтобы помочь клубу после возобновления чемпионата, где мы сейчас выступаем действительно хорошо", – цитирует Миккеля Tipsbladet

Миккель Дуэлунд

Миккель Дуэлунд / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Также Дуэлунд отметил, что его дико раздражает повторная болезнь, но он с нетерпением ждет возвращения на поле: "Я не болею как в прошлый раз, но теряю пару недель футбола".

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Напомним, что в декабре врачи запретили играть самому "денежному" легионеру "Динамо" из-за проблем после COVID до конца 2020 года.

Напомним, по данным датских СМИ, зарплата Дуэлунда в "Динамо" составляет от 1,6 миллиона до 2 миллионов евро в год. Таким образом 23-летний датчанин является самым высокооплачиваемым среди легионеров, если не среди всех игроков киевской команды.

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