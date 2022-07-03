Клубам УПЛ разрешат играть матчи чемпионата за границей, но не всем – подробности

Некоторые команды-участницы еврокубков смогут отыграть игры внутреннего чемпионата в других странах

Динамо и Шахтер смогут сыграть друг с другом вне Украины

Уже в конце августа должен стартовать новый чемпионат Украины по футболу. Прошлый так и не был доигран из-за вторжения фашистской армии России в нашу страну.

Ожидается, что все игры турнира пройдут на территории нашей страны несмотря на военное положение. Правда, как сообщает телеканал Футбол, некоторые исключения в этом вопросе все же будут.

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УПЛ дала добро командам, которые играют в групповых стадиях еврокубков, проводить некоторые матчи чемпионата за границей. Разрешение касается только этих команд, другим специальное разрешение на выезд предоставлено не будет.

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Поэтому по договоренности клубы-участники еврокубков смогут сыграть вне Украины в рамках УПЛ лишь друг с другом. При этом если команда вылетает из международных турниров, то такое разрешение для нее отменяется и она должна вернуться в Украину.

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Напомним, что гарантированно в групповой стадии еврокубков весной будут играть Шахтер (Лига чемпионов) и Днепр-1 (Лига Европы или Лига Конференций, в зависимости от успеха в квалификации ЛЕ). Другим придется постараться летом ради этого.

Днепр-1 радуется победе над Ингульцом / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Динамо же точно будет иметь еврокубковую осень, если пройдет Фенербахче во 2 квалификационном раунде ЛЧ. Тогда киевляне точно окажутся в группе либо ЛЧ, либо ЛЕ. Ворскла и Заря начнут свой путь в Лиге Конференций с квалификации.

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Для попадания в группу полтавчанам придется преодолеть трех соперников (первый из них – шведский АИК), а луганчанам – двух. Напомним, что матчи УПЛ будут проведены в Киеве, Киевской области, а также на западе страны (пока предварительно Львов и Ужгород).