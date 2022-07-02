Трепещи, Фенербахче! Динамо добыло первую победу на сборах в Швейцарии

Команда Мирчи Луческу сумела минимально одолеть Сьон в рамках подготовки к старту в квалификации Лиги чемпионов

Динамо побеждает на сборах Сьон

Сегодня киевское Динамо провело свой третий благотворительный матч в рамках швейцарского тура. После ничьей с Ивердоном и поражения от Лозанны соперником коллектива Луческу стал Сьон, седьмая команда чемпионата по итогам прошлого сезона.

Несмотря на более классного соперника, Динамо все же смогло добыть победу. На 35-й минуте украинцы разыграли красивую комбинацию в пас, после которой Волошин прострелил на набегающего Ваната.

Реклама

Владислав не промахнулся по почти пустым воротам. Киевляне имели еще шансы развить свой успех, но в итоге довольствовались минимальной победой. Следующим соперником Динамо на сборах в Швейцарии станет Янг Бойз.

Читайте также: Луческу вновь завел песню о хороших россиянах

Напомним, что для "бело-синих" команда из Берна вызывает не самые приятные воспоминания. Именно от "желто-черных" Динамо вылетело в квалификации Лиги чемпионов пять лет назад (3:1 дома и 0:2 в гостях).

Реклама

Теперь же Янг Бойз будет помогать Динамо готовиться к новому отбору ЛЧ. Во втором квалификационном раунде подопечные Луческу померяются силами с Фенербахче. Поединки пройдут 20 и 27 июля.