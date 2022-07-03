Клубам УПЛ дозволять грати матчі чемпіонату за кордоном, але не всім – подробиці

Деякі команди-учасниці єврокубків зможуть відіграти ігри внутрішнього чемпіонату в інших країнах

Динамо та Шахтар зможуть зіграти один з одним поза Україною

Вже наприкінці серпня має стартувати новий чемпіонат України з футболу. Минулий так і не був дограний через вторгнення фашистської армії Росії до нашої країни.

Очікується, що всі ігри турніру пройдуть на території нашої країни, попри воєнний стан. Щоправда, як повідомляє телеканал Футбол, деякі винятки в цьому питанні все ж таки будуть.

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УПЛ дала добро командам, які грають у групових стадіях єврокубків, проводити деякі матчі чемпіонату за кордоном. Дозвіл стосується лише цих команд, іншим спеціальний дозвіл на виїзд надано не буде.

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Тому за домовленістю клуби-учасники єврокубків зможуть зіграти поза Україною в рамках УПЛ лише один з одним. При цьому якщо команда вилітає з міжнародних турнірів, такий дозвіл для неї скасовується і вона має повернутися до України.

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Нагадаємо, що гарантовано у груповій стадії єврокубків навесні гратимуть Шахтар (Ліга чемпіонів) та Дніпро-1 (Ліга Європи чи Ліга Конференцій, залежно від успіху у кваліфікації ЛЄ). Іншим доведеться постаратися влітку заради цього.

Дніпро-1 радіє перемозі над Інгульцем / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Динамо ж точно матиме єврокубкову осінь, якщо пройде Фенербахче у 2-му кваліфікаційному раунді ЛЧ. Тоді кияни точно опиняться у групі або ЛЧ, або ЛЄ. Ворскла та Зоря розпочнуть свій шлях у Лізі Конференцій з кваліфікації.

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Для потрапляння в групу полтавцям доведеться подолати трьох суперників (перший із них – шведський АІК), а луганчанам – двох. Нагадаємо, що матчі УПЛ будуть проведені у Києві, Київській області, а також на заході країни (поки що попередньо Львів та Ужгород).