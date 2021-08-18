Ингулец – Динамо: во сколько матч и где смотреть

Поединок четвертого тура украинской Премьер-лиги состоится в среду, 18 августа, на стадионе имени Валерия Лобановского

Ингулец - Динамо. Мат пройдет в Киеве / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня будет поставлена точка в четвертом туре чемпионата Украины по футболу. В Киеве Ингулец принимает Динамо. Так договорились команды.

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Когда начало матча Ингулец – Динамо. Стартовый свисток на стадионе имени Валерия Лобановского прозвучит в 19:30.

Где смотреть матч Ингулец – Динамо. Прямая трансляция встречи на телеканале "Футбол 1". Игру также можно посмотреть в интернете на платформе oll.tv. На нашем сайте будет текстовая онлайн-трансляция матча Ингулец – Динамо с видео повторами голов.

Кто фаворит. В букмекерских конторах коэффициент на победу Динамо – 1.15, на ничью – 7.70, на победу Ингульца – 19.00.

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