Ингулец – Динамо: во сколько матч и где смотреть

Поединок четвертого тура украинской Премьер-лиги состоится в среду, 18 августа, на стадионе имени Валерия Лобановского
Ингулец - Динамо. Мат пройдет в Киеве / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Сегодня будет поставлена точка в четвертом туре чемпионата Украины по футболу. В Киеве Ингулец принимает Динамо. Так договорились команды.
Когда начало матча Ингулец – Динамо. Стартовый свисток на стадионе имени Валерия Лобановского прозвучит в 19:30.
Где смотреть матч Ингулец – Динамо. Прямая трансляция встречи на телеканале "Футбол 1". Игру также можно посмотреть в интернете на платформе oll.tv. На нашем сайте будет текстовая онлайн-трансляция матча Ингулец – Динамо с видео повторами голов.
Кто фаворит. В букмекерских конторах коэффициент на победу Динамо – 1.15, на ничью – 7.70, на победу Ингульца – 19.00.
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Турнирная таблица
1
4
4
0
0
9
2
7
12
Забитые
9
Пропущеные
2
Разница
7
Результаты последних матчей:
В
В
В
В
2
3
3
0
0
8
1
7
9
Забитые
8
Пропущеные
1
Разница
7
Результаты последних матчей:
В
В
В
3
4
3
0
1
8
3
5
9
Забитые
8
Пропущеные
3
Разница
5
Результаты последних матчей:
В
П
В
В
4
4
2
2
0
9
4
5
8
Забитые
9
Пропущеные
4
Разница
5
Результаты последних матчей:
Н
В
В
Н
5
4
2
1
1
8
5
3
7
Забитые
8
Пропущеные
5
Разница
3
Результаты последних матчей:
П
В
В
Н
6
4
2
1
1
4
3
1
7
Забитые
4
Пропущеные
3
Разница
1
Результаты последних матчей:
Н
В
П
В
7
4
2
0
2
5
6
-1
6
Забитые
5
Пропущеные
6
Разница
-1
Результаты последних матчей:
П
В
П
В
8
3
1
2
0
2
1
1
5
Забитые
2
Пропущеные
1
Разница
1
Результаты последних матчей:
Н
В
Н
9
4
1
1
2
7
5
2
4
Забитые
7
Пропущеные
5
Разница
2
Результаты последних матчей:
Н
П
В
П
10
3
1
1
1
2
3
-1
4
Забитые
2
Пропущеные
3
Разница
-1
Результаты последних матчей:
Н
П
В
11
4
1
1
2
4
6
-2
4
Забитые
4
Пропущеные
6
Разница
-2
Результаты последних матчей:
Н
В
П
П
12
4
1
0
3
5
11
-6
3
Забитые
5
Пропущеные
11
Разница
-6
Результаты последних матчей:
В
П
П
П
13
4
0
2
2
2
7
-5
2
Забитые
2
Пропущеные
7
Разница
-5
Результаты последних матчей:
Н
П
П
Н
14
4
0
2
2
3
9
-6
2
Забитые
3
Пропущеные
9
Разница
-6
Результаты последних матчей:
Н
П
П
Н
15
4
0
1
3
5
8
-3
1
Забитые
5
Пропущеные
8
Разница
-3
Результаты последних матчей:
П
П
П
Н
16
3
0
0
3
2
9
-7
0
Забитые
2
Пропущеные
9
Разница
-7
Результаты последних матчей:
П
П
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