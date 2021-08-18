Ингулец – Динамо: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

Аутсайдер против чемпиона – текстовая трансляция перенесенного поединка четвертого тура чемпионата Украины
"Ингулец" - "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
В среду, 18 августа, состоится матч четвертого тура украинской Премьер-лиги между Ингульцом и Динамо. По просьбе команды из Петрово, встреча пройдет в Киеве, на стадионе имени Валерия Лобановского. Начало – в 19:30.
ИНГУЛЕЦ – ДИНАМО Команды в УПЛ
Ингулец занимает последнее место в турнирной таблице. Команда не набрала ни одного очка.
Шахтер – Ингулец – 2:1 (Траоре, 12, Патрик, 34 – Стефен, 81). Ингулец – Заря – 1:5 (Ситало, 75 – Кочергин, 6, 7, 51, Кристиан, 83, Фримпонг, 90+2). Десна – Ингулец – 2:0 (Безбородко, 86, 90+1).
Динамо наоборот пока идет без потерь.
Динамо – Верес – 4:0 (Попов, 4, Гармаш, 6, Тымчик, 42, Цыганков, 86, пен.). Заря – Динамо – 1:2 (Овусу, 90+4 – Сирота, 18, Буяльский, 80). Динамо – Минай – 2:0 (Буяльский, 19, Рамирес, 45+1). История противостояния
Ингулец проводит второй сезон в элитном дивизионе, поэтому команды встречались лишь дважды. В матче первого круга Динамо одержало победу со счетом – 2:0. И второй поединок остался за киевлянами – 5:0.
VIDEO Котировки
Букмекеры считают, что лишь чудо может помешать подопечным Луческу добыть три очка. Коэффициент на победу Динамо – 1.15, на ничью – 7.70, на победу Ингульца – 19.00.
Турнирная таблица
1
4
4
0
0
9
2
7
12
Забитые
9
Пропущеные
2
Разница
7
Результаты последних матчей:
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В
В
2
3
3
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1
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9
Забитые
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Разница
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Результаты последних матчей:
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4
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2
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3
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Забитые
8
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Результаты последних матчей:
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6
4
2
1
1
4
3
1
7
Забитые
4
Пропущеные
3
Разница
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Результаты последних матчей:
Н
В
П
В
7
4
2
0
2
5
6
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6
Забитые
5
Пропущеные
6
Разница
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Результаты последних матчей:
П
В
П
В
8
3
1
2
0
2
1
1
5
Забитые
2
Пропущеные
1
Разница
1
Результаты последних матчей:
Н
В
Н
9
4
1
1
2
7
5
2
4
Забитые
7
Пропущеные
5
Разница
2
Результаты последних матчей:
Н
П
В
П
10
3
1
1
1
2
3
-1
4
Забитые
2
Пропущеные
3
Разница
-1
Результаты последних матчей:
Н
П
В
11
4
1
1
2
4
6
-2
4
Забитые
4
Пропущеные
6
Разница
-2
Результаты последних матчей:
Н
В
П
П
12
4
1
0
3
5
11
-6
3
Забитые
5
Пропущеные
11
Разница
-6
Результаты последних матчей:
В
П
П
П
13
4
0
2
2
2
7
-5
2
Забитые
2
Пропущеные
7
Разница
-5
Результаты последних матчей:
Н
П
П
Н
14
4
0
2
2
3
9
-6
2
Забитые
3
Пропущеные
9
Разница
-6
Результаты последних матчей:
Н
П
П
Н
15
4
0
1
3
5
8
-3
1
Забитые
5
Пропущеные
8
Разница
-3
Результаты последних матчей:
П
П
П
Н
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3
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0
3
2
9
-7
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Забитые
2
Пропущеные
9
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Результаты последних матчей:
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