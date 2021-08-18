Судейский разбор 4-го тура УПЛ. Непростой поединок для Монзуль и матчи без VAR

Эксперт телеканала Футбол Михаил Метревели проанализировал судейские решения в матчах четвертого тура чемпионата Украины

Екатерина Монзуль не пощадила Александра Пихаленка за нецензурные слова

Эксперт телеканала Футбол Михаил Метревели специально для Segodnya.ua продолжает еженедельный обзор судейских итогов тура УПЛ. Все матчи и все спорные моменты 4-го тура УПЛ – в фокусе известного футбольного эксперта.

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Михаил Метревели:

В 4-м туре Премьер-лиги судьи показали достойный уровень арбитража и не совершили существенных ошибок. Особенно стоит отметить работу Екатерины Монзуль в эмоциональном матче Десны и Днепр-1. Арбитр выдержала давление и градус матча и провела практически безупречный матч. Также в этом туре наконец-то вернулся VAR, но только на один матч. Будем надеяться, что уже со следующего тура эта система будет работать на как можно большем количестве матчей.

ШАХТЕР – МЕТАЛЛИСТ-1925

Арбитр – Александр Шандор. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды старались мало фолить, но были грубые нарушения и спорные эпизоды. VAR на матче не работал. Рассмотреть стоит эпизод на 78-й минуте.

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Матвиенко пробивал по воротам и в штрафной мяч сначала попал в руку Ткачуку, а затем отскочил в руку Шершню. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение, Ткачук прижимал руку к корпусу.

Если бы мяч не попал бы в нее, он попал бы в грудь. А у Шершня не было возможности среагировать на отскок мяча, поскольку расстояние до Ткачука и мяча было минимальным. Оба попадания нельзя трактовать как игру рукой.

Оценка: 8/10

ВЕРЕС – ВОРСКЛА

Арбитр – Виталий Романов. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды мало фолили, но был ряд спорных эпизодов. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были два эпизода.

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Арбитр Виталий Романов / Фото: Facebook

На 47-й минуте Челядин ворвался в штрафную и упал после борьбы с Кучеровым. Арбитр зафиксировал фол и назначил пенальти в ворота Вереса. Это верное решение. Полузащитник Вереса не сыграл в мяч и ударил по ноге игрока Ворсклы.

На 57-й минуте Сергийчук вошел в штрафную и упал после контакта с Таммом. Арбитр зафиксировал фол и назначил пенальти в ворота Ворсклы. Это верное решение. Форвард Вереса грамотно поймал защитника Ворсклы на противоходе.

Оценка: 8/10

ЗАРЯ – МИНАЙ

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Арбитр – Денис Шурман. Для арбитража матч был сравнительно легкий. Команды старались играть корректно. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были два эпизода.

На 17-й минуте Кабаев упал в штрафной после борьбы с Матичем. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Игрок Зари упал сам после минимального контакта со стороны защитника.

На 83-й минуте Кочергин упал в штрафной после борьбы с Гориным. Арбитр зафиксировал симуляцию со стороны игрока Зари и показал ему желтую карточку.

Это верное решение. Кочергин моментально завалился на газон сразу же после прикосновения защитника Миная, которого было явно недостаточно, чтобы сбить игрока с ног.

Оценка: 8/10

ДЕСНА – ДНЕПР-1

Арбитр – Екатерина Монзуль. Матч был сложным для арбитража. Было много спорных эпизодов, грубых фолов и эмоций от игроков. На матче работал VAR. Ключевым для арбитража был ряд эпизодов.

Екатерина Монзуль / Фото: Reuters

На 6-й минуте Безбородько упал в штрафной после борьбы с Адамюком. Арбитр дала продолжить игру. VAR подтвердил ее решение. Это верное решение.

Защитник Днепр-1 положил руку на плечо форварда Десны, но этого контакта было недостаточно, чтобы сбить игрока черниговцев с ног. Эпизод можно трактовать как обычную игровую борьбу.

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На 58-й минуте Ди Франко пошел в опасный подкат против Домбровского. Арбитр зафиксировала фол и показала игроку Днепр-1 вторую желтую карточку. Это верное решение. Ди Франко не сыграл в мяч и врезался в ногу Домбровскому. Это опасная игра, которая должна наказываться желтой карточкой.

На 71-й минуте Когут выполнил навес в штрафную и мяч рикошетом от бедра Цымбалюка попал ему же в руку. Арбитр дала продолжить игру. VAR подтвердил ее решение.

Это верное решение. Рука Цымбалюка была в естественном положении при прыжке и он не мог среагировать на отскок мяча от бедра. Это случайное попадание мяча, которое нельзя трактовать как нарушение.

На 75-й минуте арбитр назначила штрафной в пользу Десны, после чего Пихаленок что-то сказал арбитру. Монзуль показала желтую карточку, после чего игрок Днепр-1 снова что-то сказал и арбитр показала прямую красную карточку.

Судя по всему, Пихаленок использовал ненормативную лексику и оскорбил арбитра. Решение арбитра можно считать суровым, но оно справедливо.

На 92-й минуте Шевцов упал в штрафной после подката Сватка. Арбитр дала продолжить игру. Это ошибка. Сваток не сыграл в мяч и ударил по ноге Шевцова.

Но назначать нужно было не пенальти, а штрафной удар, потому что контакт произошел до штрафной площадки. Это объясняет, почему в эпизод не вмешался VAR.

Оценка: 9/10

КОЛОС – РУХ

Арбитр – Юрий Иванов. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды довольно много фолили. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были два эпизода.

Футбольный судья Юрий Иванов

На 58-й минуте Ром в борьбе за мяч ударил Федорчука коленом в корпус. Арбитр показал игроку Колоса вторую желтую карточку. Это верное решение. Игрок Колоса сыграл грубо и опасно. Федорчуку повезло, что удар пришелся в корпус, а не в голову.

На 72-й минуте Бойчук упал в штрафной после борьбы с Сакивым. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Игрок Руха сам воткнулся в защитника Колоса и упал после минимального контакта. Никакого пенальти не было.

Оценка: 8/10

ЛЬВОВ – АЛЕКСАНДРИЯ

Арбитр – Алексей Деревинский. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды допускали много фолов. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были два эпизода.

На 4-й минуте Мирошниченко упал в штрафной после борьбы с Махмутовичем. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Защитник Львова четко сыграл в мяч, после чего игрок Александрии упал, споткнувшись об мяч.

На 13-й минуте Альваро упал в штрафной после столкновения с Бабогло. Арбитр зафиксировал фол и назначил пенальти в ворота Александрии. Это верное решение. Защитник Александрии не сыграл в мяч и заблокировал проход форварда Львова, который уже пробросил мяч мимо него.

Оценка: 8/10

МАРИУПОЛЬ – ЧЕРНОМОРЕЦ

Арбитр – Сергей Бойко. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды играли грубо и много фолили. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были три эпизода.

Сергей Бойко

На 44-й минуте Цитаишвили упал в штрафной после борьбы с Микитишиным. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Игрок Мариуполя дотянулся и сыграл в мяч, после чего уже задел игрока Черноморца. Так что фола и пенальти не было.

На 55-й минуте мяч после удара Кузыка в штрафной попал в руку Мампасси. Арбитр назначил пенальти в ворота Мариуполя и показал игроку желтую карточку. Это верное решение.

Рука защитника Мариуполя была выставлена и увеличивала объем тела. Это не был случайный отскок и расстояние до мяча позволяло среагировать на удар. Так что эпизод можно трактовать как игру рукой.

На 81-й минуте Кулаков упал в штрафной после борьбы с Дубко. Арбитр зафиксировал фол и назначил пенальти в ворота Черноморца. Это верное решение. Игрок Мариуполя грамотно подставился и защитник Черноморца ударил его сзади по ноге.

Оценка: 8/10

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