Інгулець – Динамо: у скільки матч і де дивитися

Поєдинок четвертого туру української Прем'єр-ліги відбудеться в середу, 18 серпня, на стадіоні імені Валерія Лобановського

Інгулець - Динамо. Матч пройде в Києві / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сьогодні буде поставлено крапку в четвертому турі чемпіонату України по футболу. У Києві Інгулець приймає Динамо. Так домовилися команди.

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Коли початок матчу Інгулець – Динамо. Стартовий свисток на стадіоні імені Валерія Лобановського прозвучить о 19:30.

Де дивитися матч Інгулець – Динамо. Пряма трансляція зустрічі на телеканалі "Футбол 1". Гру також можна подивитися в інтернеті на платформі oll.tv. На нашому сайті буде текстова онлайн-трансляція матчу Інгулець – Динамо з відео повторами голів.

Хто фаворит. У букмекерських конторах коефіцієнт на перемогу Динамо – 1.15, на нічию – 7.70, на перемогу Інгульця – 19.00.

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