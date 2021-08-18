Інгулець – Динамо: у скільки матч і де дивитися

Поєдинок четвертого туру української Прем'єр-ліги відбудеться в середу, 18 серпня, на стадіоні імені Валерія Лобановського
Інгулець - Динамо. Матч пройде в Києві / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
Сьогодні буде поставлено крапку в четвертому турі чемпіонату України по футболу. У Києві Інгулець приймає Динамо. Так домовилися команди.
Коли початок матчу Інгулець – Динамо. Стартовий свисток на стадіоні імені Валерія Лобановського прозвучить о 19:30.
Де дивитися матч Інгулець – Динамо. Пряма трансляція зустрічі на телеканалі "Футбол 1". Гру також можна подивитися в інтернеті на платформі oll.tv. На нашому сайті буде текстова онлайн-трансляція матчу Інгулець – Динамо з відео повторами голів.
Хто фаворит. У букмекерських конторах коефіцієнт на перемогу Динамо – 1.15, на нічию – 7.70, на перемогу Інгульця – 19.00.
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Турнірна таблиця
1
4
4
0
0
9
2
7
12
Забиті
9
Пропущені
2
Різниця
7
Результати останніх матчів:
В
В
В
В
2
3
3
0
0
8
1
7
9
Забиті
8
Пропущені
1
Різниця
7
Результати останніх матчів:
В
В
В
3
4
3
0
1
8
3
5
9
Забиті
8
Пропущені
3
Різниця
5
Результати останніх матчів:
В
П
В
В
4
4
2
2
0
9
4
5
8
Забиті
9
Пропущені
4
Різниця
5
Результати останніх матчів:
Н
В
В
Н
5
4
2
1
1
8
5
3
7
Забиті
8
Пропущені
5
Різниця
3
Результати останніх матчів:
П
В
В
Н
6
4
2
1
1
4
3
1
7
Забиті
4
Пропущені
3
Різниця
1
Результати останніх матчів:
Н
В
П
В
7
4
2
0
2
5
6
-1
6
Забиті
5
Пропущені
6
Різниця
-1
Результати останніх матчів:
П
В
П
В
8
3
1
2
0
2
1
1
5
Забиті
2
Пропущені
1
Різниця
1
Результати останніх матчів:
Н
В
Н
9
4
1
1
2
7
5
2
4
Забиті
7
Пропущені
5
Різниця
2
Результати останніх матчів:
Н
П
В
П
10
3
1
1
1
2
3
-1
4
Забиті
2
Пропущені
3
Різниця
-1
Результати останніх матчів:
Н
П
В
11
4
1
1
2
4
6
-2
4
Забиті
4
Пропущені
6
Різниця
-2
Результати останніх матчів:
Н
В
П
П
12
4
1
0
3
5
11
-6
3
Забиті
5
Пропущені
11
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
В
П
П
П
13
4
0
2
2
2
7
-5
2
Забиті
2
Пропущені
7
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
Н
П
П
Н
14
4
0
2
2
3
9
-6
2
Забиті
3
Пропущені
9
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
Н
П
П
Н
15
4
0
1
3
5
8
-3
1
Забиті
5
Пропущені
8
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
П
П
П
Н
16
3
0
0
3
2
9
-7
0
Забиті
2
Пропущені
9
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
П
П
П