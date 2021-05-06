"Если я уйду, будущее у Шахтера есть": заявление Каштру после матча с Минаем

Португальский наставник намекнул, что примет любое решение руководства Шахтера о его будущем в клубе, но отметил, что счастлив от того, как команда выступала на протяжении двух сезонов

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру во время послематчевой пресс-конференции после матча с Минаем не стал говорить о своем будущем в донецком клубе, отметив, что даже без него у "горняков" будет успешное будущее.

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"Меня интересует прежде всего то, что, если я уйду из этого клуба, будущее у Шахтера есть. Фундамент по крайней мере построен. Если мы посмотрим на все то, что мы сделали… Сегодня, например, играли Судаков, Маркос Антонио, Тете, Вьюнник. Средний возраст ребят был 19,8 года. Шахтер помимо победы следует своему проекту", – цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

Португальский наставник отметил успешное выступление команды в Лиге чемпионов, где был дважды бит мадридский Реал, а позади Шахтера остался будущий чемпион Италии Интер. Также он вспомнил, что в прошлом сезоне "горняки" стали чемпионами с рекордным отрывом от Динамо в 23 очка, а ведь еще был полуфинал Лиги Европы.