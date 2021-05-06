"Якщо я піду, майбутнє у Шахтаря є": заява Каштру після матчу з Минаєм

Португальський наставник натякнув, що прийме будь-яке рішення керівництва Шахтаря про його майбутнє в клубі, але зазначив, що щасливий від того, як команда виступала протягом двох сезонів

Луїш Каштру / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру під час післяматчевої пресконференції після матчу з Минаєм не став говорити про своє майбутнє в донецькому клубі, зазначивши, що навіть без нього у "гірників" буде успішне майбутнє.

Реклама

Читайте також: Що трапилося перед матчем Минай – Шахтар. Розбираємо скандал року в українському футболі

"Мене цікавить насамперед те, що, якщо я піду з цього клубу, майбутнє у Шахтаря є. Фундамент принаймні побудований. Якщо ми подивимося на все те, що ми зробили... Сьогодні, наприклад, грали Судаков, Маркос Антоніо, Тете, В'юнник. Середній вік хлопців був 19,8 року. Шахтар крім перемоги дотримується свого проєкту", – цитує Каштру офіційний сайт Шахтаря.

Португальський наставник зазначив успішний виступ команди в Лізі чемпіонів, де був двічі битий мадридський Реал, а позаду Шахтаря залишився майбутній чемпіон Італії Інтер. Також він згадав, що в минулому сезоні "гірники" стали чемпіонами з рекордним відривом від Динамо в 23 очка, а ще був півфінал Ліги Європи.