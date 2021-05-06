"Якщо я піду, майбутнє у Шахтаря є": заява Каштру після матчу з Минаєм

Луїш Каштру / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру під час післяматчевої пресконференції після матчу з Минаєм не став говорити про своє майбутнє в донецькому клубі, зазначивши, що навіть без нього у "гірників" буде успішне майбутнє.
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"Мене цікавить насамперед те, що, якщо я піду з цього клубу, майбутнє у Шахтаря є. Фундамент принаймні побудований. Якщо ми подивимося на все те, що ми зробили... Сьогодні, наприклад, грали Судаков, Маркос Антоніо, Тете, В'юнник. Середній вік хлопців був 19,8 року. Шахтар крім перемоги дотримується свого проєкту", – цитує Каштру офіційний сайт Шахтаря.
Португальський наставник зазначив успішний виступ команди в Лізі чемпіонів, де був двічі битий мадридський Реал, а позаду Шахтаря залишився майбутній чемпіон Італії Інтер. Також він згадав, що в минулому сезоні "гірники" стали чемпіонами з рекордним відривом від Динамо в 23 очка, а ще був півфінал Ліги Європи.
"З великою кількістю молодих хлопців: зміна поколінь в команді – це все непросто. Багато випадків COVID-19, багато інфікованих гравців, багато травм. Проте навіть так ми вижили. Задоволений своєю роботою і задоволений тими футболістами, які у мене були протягом цих двох сезонів. Задоволений тим, що хлопці зробили. Не дивлячись на те, що в футболі ми не завжди досягаємо наших цілей, якщо говорити глобально, середнє, що ми зробили за ці два сезони – це добре. Не забуваючи проєкт молодих гравців Шахтаря – він виконаний. Майбутнє у Шахтаря є. Я сподіваюся, що всі будуть дуже щасливі в Шахтарі і зможуть продовжувати працювати за тим же проєктом, який ідеалізував наш пан президент. І він буде дуже успішним", – додав тренер.