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Новости Чемпионата Украины 2020/2021

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Легенда 33! Сиденья Олимпийского стали оранжевыми в честь многолетнего капитана Шахтера

1 мая, 21:29

Елена Павлова Елена Павлова

Во время поединка 24 тура украинской Премьер-лиги донецкая команда оригинально поздравила Дарио Срну с Днем рождения. 1 мая хорвату исполнилось 39 лет

Донецкий Шахтер оригинально поздравил с 39-летием своего многолетнего капитана Дарио Срну, который сейчас работает в клубе на должности директора по футболу. Сегодня в матче украинской Премьер-лиги против Днепра-1 (1:2) "горняки" украсили два центральных сектора нижнего яруса НСК "Олимпийский".

"Легенда 33! С днем рождения, Дарио!", – поздравил Шахтер Срну в Instagram

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Донецкий Шахтер с помощью специальных оранжевых чехлов выложил цифру 33 – номер, под которым хорватский защитник выступал в составе "горняков" с 2003-го по 2018 год. Таким способом клуб поздравил Срну с Днем рождения. 1 мая ему исполнилось 39 лет.

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Дарио Срна провел в Шахтере 493 матча, забив 34 гола и отдал 121 передачу.

Дарио Срна

Дарио Срна

Отметим, что после победы 2:1 над Днепром-1 в 24-м туре УПЛ донецкая команда практически гарантировала себе серебряные медали чемпионата Украины-2020/21.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
24
19
4
1
56
15
41
61
Забитые 56
Пропущеные 15
Разница 41
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
24
14
6
4
46
19
27
48
Забитые 46
Пропущеные 19
Разница 27
Результаты последних матчей: В П П В В
3
ЗаряЗаряЗар
23
12
5
6
40
21
19
41
Забитые 40
Пропущеные 21
Разница 19
Результаты последних матчей: П В П В В
4
КолосКолосКол
24
9
11
4
34
23
11
38
Забитые 34
Пропущеные 23
Разница 11
Результаты последних матчей: Н В Н В Н
5
ДеснаДеснаДес
24
10
7
7
36
27
9
37
Забитые 36
Пропущеные 27
Разница 9
Результаты последних матчей: Н П П В В
6
ВорсклаВорсклаВор
24
10
7
7
34
28
6
37
Забитые 34
Пропущеные 28
Разница 6
Результаты последних матчей: П П В В П
7
АлександрияАлександрияАле
23
8
5
10
31
31
0
29
Забитые 31
Пропущеные 31
Разница 0
Результаты последних матчей: В П П П П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
24
8
5
11
35
36
-1
29
Забитые 35
Пропущеные 36
Разница -1
Результаты последних матчей: П В Н П В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
7
4
12
22
48
-26
25
Забитые 22
Пропущеные 48
Разница -26
Результаты последних матчей: В В П П В
10
МариупольМариупольМар
23
5
7
11
22
38
-16
22
Забитые 22
Пропущеные 38
Разница -16
Результаты последних матчей: П Н П В Н
11
ОлимпикОлимпикОли
23
6
3
14
27
41
-14
21
Забитые 27
Пропущеные 41
Разница -14
Результаты последних матчей: В П Н П П
12
РухРухРух
23
4
9
10
21
37
-16
21
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: В Н В П П
13
ИнгулецИнгулецИнг
23
3
11
9
20
35
-15
20
Забитые 20
Пропущеные 35
Разница -15
Результаты последних матчей: П Н П П В
14
МинайМинайМин
23
4
6
13
15
40
-25
18
Забитые 15
Пропущеные 40
Разница -25
Результаты последних матчей: П В П Н Н

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Ранее легенда Шахтера вошел в ТОП-10 футболистов-бомбардиров в XXI веке.

Смотрите историю успеха Дарио Срна

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