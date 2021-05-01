Легенда 33! Сиденья Олимпийского стали оранжевыми в честь многолетнего капитана Шахтера

Во время поединка 24 тура украинской Премьер-лиги донецкая команда оригинально поздравила Дарио Срну с Днем рождения. 1 мая хорвату исполнилось 39 лет

Донецкий Шахтер оригинально поздравил с 39-летием своего многолетнего капитана Дарио Срну, который сейчас работает в клубе на должности директора по футболу. Сегодня в матче украинской Премьер-лиги против Днепра-1 (1:2) "горняки" украсили два центральных сектора нижнего яруса НСК "Олимпийский".

"Легенда 33! С днем рождения, Дарио!", – поздравил Шахтер Срну в Instagram

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Донецкий Шахтер с помощью специальных оранжевых чехлов выложил цифру 33 – номер, под которым хорватский защитник выступал в составе "горняков" с 2003-го по 2018 год. Таким способом клуб поздравил Срну с Днем рождения. 1 мая ему исполнилось 39 лет.

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Дарио Срна провел в Шахтере 493 матча, забив 34 гола и отдал 121 передачу.

Дарио Срна

Отметим, что после победы 2:1 над Днепром-1 в 24-м туре УПЛ донецкая команда практически гарантировала себе серебряные медали чемпионата Украины-2020/21.

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Ранее легенда Шахтера вошел в ТОП-10 футболистов-бомбардиров в XXI веке.

Смотрите историю успеха Дарио Срна