Эффектно! Шахтер показал новую тренировочную форму

Шахтер начал подготовку к следующему сезону в новой тренировочной форме.
Фотографии игроков команды в обновках от Puma белого, черного и бирюзового цветов опубликовал Инстаграм-аккаунт "горняков".
Выглядит эффектно!
Добавим, что презентация игровой домашней и гостевой формы Шахтера на сезон-2021/22 состоится 15 июля.
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Напомним, что старт нового клубного футбольного сезона в Украине состоится 24 июля, когда в Киеве за Суперкубок сыграют Динамо и Шахтер.
Смотрите, как Шахтер играл последний матч сезона-2020/21