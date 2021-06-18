18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
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Чемпионат Украины 2020/2021

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Эффектно! Шахтер показал новую тренировочную форму

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
18 июня, 11:11
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Подготовку к следующему клубному сезону, который стартует суперкубковым противостоянием Динамо и Шахтера 24 июля, горняки начали в стильной обновке
Шахтер в новой тренировочной форме
Шахтер в новой тренировочной форме / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Шахтер начал подготовку к следующему сезону в новой тренировочной форме.

Фотографии игроков команды в обновках от Puma белого, черного и бирюзового цветов опубликовал Инстаграм-аккаунт "горняков".

Выглядит эффектно!

Добавим, что презентация игровой домашней и гостевой формы Шахтера на сезон-2021/22 состоится 15 июля.

Читайте также: Пасту в Шахтере готовить не буду – Де Дзерби на презентации рассказал о Луческу, философии и семье

Напомним, что старт нового клубного футбольного сезона в Украине состоится 24 июля, когда в Киеве за Суперкубок сыграют Динамо и Шахтер.

Смотрите, как Шахтер играл последний матч сезона-2020/21

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
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Пятница, 18 июня
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