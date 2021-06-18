Ефектно! Шахтар показав нову тренувальну форму

Шахтар розпочав підготовку до наступного сезону в новій тренувальній формі.
Фотографії гравців команди в обновках від Puma білого, чорного і блакитного кольорів опублікував Інстаграм-аккаунт "гірників".
Дуже ефектно!
Додамо, що презентація ігрової домашньої і гостьової форми Шахтаря на сезон-2021/22 відбудеться 15 липня.
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Нагадаємо, що старт нового клубного футбольного сезону в Україні відбудеться 24 липня, коли в Києві за Суперкубок зіграють Динамо і Шахтар.
Дивіться, як Шахтар грав останній матч сезону-2020/21