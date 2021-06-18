18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Ефектно! Шахтар показав нову тренувальну форму

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
18 червня, 11:11
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Підготовку до наступного клубного сезону, який стартує суперкубковим протистоянням Динамо і Шахтаря 24 липня, гірники почали в стильній обновці
Шахтар у новій тренувальній формі
Шахтар у новій тренувальній формі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Шахтар розпочав підготовку до наступного сезону в новій тренувальній формі.

Фотографії гравців команди в обновках від Puma білого, чорного і блакитного кольорів опублікував Інстаграм-аккаунт "гірників".

Дуже ефектно!

Додамо, що презентація ігрової домашньої і гостьової форми Шахтаря на сезон-2021/22 відбудеться 15 липня.

Читайте також: Пасту в Шахтарі готувати не буду – Де Дзербі на презентації розповів про Луческу, філософію та сім'ю

Нагадаємо, що старт нового клубного футбольного сезону в Україні відбудеться 24 липня, коли в Києві за Суперкубок зіграють Динамо і Шахтар.

Дивіться, як Шахтар грав останній матч сезону-2020/21

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
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