Ефектно! Шахтар показав нову тренувальну форму

Підготовку до наступного клубного сезону, який стартує суперкубковим протистоянням Динамо і Шахтаря 24 липня, гірники почали в стильній обновці

Шахтар у новій тренувальній формі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Шахтар розпочав підготовку до наступного сезону в новій тренувальній формі.

Фотографії гравців команди в обновках від Puma білого, чорного і блакитного кольорів опублікував Інстаграм-аккаунт "гірників".

Дуже ефектно!

Додамо, що презентація ігрової домашньої і гостьової форми Шахтаря на сезон-2021/22 відбудеться 15 липня.

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Нагадаємо, що старт нового клубного футбольного сезону в Україні відбудеться 24 липня, коли в Києві за Суперкубок зіграють Динамо і Шахтар.

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