Шахтар і Динамо зійдуться в битві за Суперкубок на легендарній арені

Стало відомо місце проведення матчу за Суперкубок України Динамо – Шахтар, який відкриє наступний сезон в нашій Прем'єр-лізі 24 липня

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

В УПЛ визначилися з місцем проведення матчу за Суперкубок України Динамо – Шахтар, який відкриє наступний сезон в нашій Прем'єр-лізі. Гранди УПЛ зустрінуться 24 липня.

Читайте також: Ось це визнання! Два гравці збірної України – претенденти на премію Golden Boy

Матч все-таки відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський". Хоча на проведення Суперкубка також претендувала Одеса. Номінальним господарем зустрічі між Динамо і Шахтарем буде донецька команда.

Кияни беруть участь у матчі за Суперкубок як чемпіон УПЛ і володар Кубка України, а донеччани – в статусі срібного призера Прем'єр-ліги.

Шахтар – Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Відзначимо, що це буде перший офіційний матч Шахтаря з Роберто Де Дзербі на посаді головного тренера "гірників". Після закінчення попереднього сезону він змінив Луїша Каштру.

Нагадаємо, минулого сезону Динамо виграло всі внутрішні змагання – чемпіонат, Кубок і Суперкубок України.

Раніше ми давали розклад нового чемпіонату України і розповідали, коли зустрінуться Динамо і Шахтар.

Як ми писали раніше, наступного сезону в Прем'єр-лізі через п'ять років виступить клуб із Харкова.

Дивіться, як Шахтар і Динамо грали на фініші сезону-2020/21