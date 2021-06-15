15 червня 19:00 Відео
Угорщина 0
Португалія 3
15 червня 10’
Франція 0
Німеччина 0
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
Олександрія Ворскла Десна Динамо Дніпро-1 Зоря Інгулець Колос Львів Маріуполь Минай Олімпік Рух Шахтар

Чемпіонат України 2020/2021

Головна Матчі Команди Турнірна Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
СЬОГОДНІ Спорт ЧУ з футболу

Шахтар і Динамо зійдуться в битві за Суперкубок на легендарній арені

Олена Павлова Олена Павлова
15 червня, 20:47
Копіювати лінк
Стало відомо місце проведення матчу за Суперкубок України Динамо – Шахтар, який відкриє наступний сезон в нашій Прем'єр-лізі 24 липня
/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

В УПЛ визначилися з місцем проведення матчу за Суперкубок України Динамо – Шахтар, який відкриє наступний сезон в нашій Прем'єр-лізі. Гранди УПЛ зустрінуться 24 липня.

Читайте також: Ось це визнання! Два гравці збірної України – претенденти на премію Golden Boy

Матч все-таки відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський". Хоча на проведення Суперкубка також претендувала Одеса. Номінальним господарем зустрічі між Динамо і Шахтарем буде донецька команда.

Кияни беруть участь у матчі за Суперкубок як чемпіон УПЛ і володар Кубка України, а донеччани – в статусі срібного призера Прем'єр-ліги.

Шахтар – Динамо
Шахтар – Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Відзначимо, що це буде перший офіційний матч Шахтаря з Роберто Де Дзербі на посаді головного тренера "гірників". Після закінчення попереднього сезону він змінив Луїша Каштру.

Нагадаємо, минулого сезону Динамо виграло всі внутрішні змагання – чемпіонат, Кубок і Суперкубок України.

Раніше ми давали розклад нового чемпіонату України і розповідали, коли зустрінуться Динамо і Шахтар.

Як ми писали раніше, наступного сезону в Прем'єр-лізі через п'ять років виступить клуб із Харкова.

Дивіться, як Шахтар і Динамо грали на фініші сезону-2020/21

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Німеччина
0
0:0
0
3
Франція
0
0:0
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 15 червня
0:3
Відео Про матч
0:0 (10’)
Дивись на: Трансляція
Середа, 16 червня
16:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Четвер, 17 червня
16:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти