Ось це визнання! Два гравці збірної України – претенденти на премію Golden Boy

Воротар Шахтаря Анатолій Трубін і захисник Динамо Ілля Забарний потрапили до сотні кращих молодих футболістів Європи за версією Tuttosport

Трубін і Забарний одні з кращих молодих футболістів Європи

Італійський портал Tuttosport опублікував щорічний рейтинг ста кращих молодих футболістів, які виступають в європейських клубах – Golden Boy 2021. У список потрапили футболісти, які народилися після 1 січня 2001 року.

В сотні претендентів на почесну нагороду знайшлося місце двом українцям – воротареві Шахтаря Анатолію Трубіну і захиснику Динамо Іллі Забарному Ці гравці зараз представляють Україну на Євро-2020.

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Серед конкурентів у наших гравців топові футболісти з кращих національних чемпіонатів. Наприклад, Бенуа Бадьяшіл (Монако), Едуардо Камавінга (Ренн), Мейсон Грінвуд (Манчестер Юнайтед), Біллі Гілмор (Челсі), Даніель Мальдіні (Мілан), Габріел Мартінеллі, Букайо Сака (обидва – Арсенал), Джуд Беллінгем, Джованні Рейна (обидва – Боруссія Дортмунд), Педрі (Барселона), Родріго (Реал). З повним списком можна ознайомитися на сайті Tuttosport.

До речі, дивіться наш стрім матчу Євро-2020 між збірними Франції та Німеччини.